Le célèbre réalisateur Peter Bogdanovich est décédé à 82 ans

Pierre Bogdanovitch — le cinéaste derrière de grands films comme « The Last Picture Show » et « What’s Up, Doc ? » — est mort.

Peter est décédé jeudi à son domicile de Los Angeles des suites de causes naturelles… sa fille, Antonia Bogdanovitch, a déclaré le Hollywood Reporter.

PB est devenu célèbre lorsqu’il a réalisé le classique en noir et blanc de 1971 acclamé par la critique, « Last Picture Show », qui a remporté 8 nominations aux Oscars, dont une pour le meilleur réalisateur. Il a également réalisé des films célèbres comme « Mask » et « Paper Moon » plus « Daisy Miller » et il y a même une comédie musicale sur son CV hollywoodien, « At Long Last Love ».

Alors qu’il était connu pour son travail derrière la caméra, Peter est également apparu à l’écran … notamment dans le rôle récurrent du thérapeute Elliot Kupferberg dans « Les Sopranos » de HBO.

Peter était marié deux fois, mais les deux mariages se sont terminés par un divorce, il était connu pour sortir ensemble Dorothy Stratten en 1980, lorsque la Playboy Playmate a été tristement assassinée par son ex-mari alors qu’elle n’avait que 20 ans.

Au moment du meurtre, Peter a pesté contre le fondateur de Playboy Hugh Heffner, blâmant Hef et la « usine à sexe Playboy » pour la disparition de Dorothy.

Pierre avait 82 ans.

DÉCHIRURE