Le célèbre réalisateur Robert Downey Sr respire le dernier, son fils Robert Downey Jr. fait ses adieux

Le long et enrichissant voyage s’est terminé avec son dernier documentaire réalisé intitulé “Rittenhouse Square” en 2005. (Crédit : AP Photo/Evan Agostini, File et Robert Downey Jr./Twitter)

Robert Downey Sr, l’un des cinéastes contre-culturels les plus renommés au monde et acteur phénoménal, est décédé récemment dans son sommeil, laissant derrière lui un héritage illustre. La nouvelle de sa disparition a été partagée par son fils, la superstar Robert Downey Jr. Le cinéaste souffrait de la maladie de Parkinson depuis plus de cinq ans et a rendu son dernier soupir à l’âge de 85 ans, a rapporté l’agence de presse Associated Press. Qualifiant Downey Sr. de « cinéaste non-conformiste », son fils Downey Jr a déclaré que son père était resté optimiste toute sa vie. Donnant un aperçu de l’attachement profond de son père à sa femme Rosemary Rogers, l’acteur a déclaré que selon les calculs de sa belle-mère, le duo était marié depuis plus de 2000 ans.

En commençant son voyage à Hollywood, Downey Sr a réalisé une série de films radicaux et anti-establishment qui ont remporté un accueil critique et des éloges du public. Parmi les films notables réalisés par le réalisateur figurent Madison Avenue, une approche satirique de l’industrie de la publicité Putney Swope et la parabole Western Jesus Greaser’s Palace. Dans Greaser’s Palace, le réalisateur avait également casté son fils Downey Jr, sa fille Allyson Downey et sa femme issue du premier mariage Elsie Downey.

Sur le plan de la performance, Downey Sr a joué dans une multitude de films parmi lesquels “To Live and Die in LA” dans lequel il a joué le rôle de Thomas Bateman, “Boogie Nights” dans lequel il a dépeint le personnage d’un directeur de studio et ‘Magnolia’ entre autres. Le cinéaste accompli avait une origine modeste et n’était entré dans l’industrie du cinéma que par hasard. Né sous le nom de Robert Elias Jr., l’acteur avait adopté le nom de famille de son beau-père Downey afin de s’enrôler tôt dans l’armée américaine. Ce n’est que lorsqu’il vivait avec sa sœur à New York après son passage dans l’armée que le cinéaste a été initié au monde du cinéma. Le long et enrichissant voyage s’est terminé avec son dernier documentaire réalisé intitulé “Rittenhouse Square” en 2005.

