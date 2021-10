Le célèbre ténor Jonathan Tetelman signe chez Deutsche Grammophon

Le célèbre ténor chilien-américain de 33 ans Jonathan Tetelman, décrit par le New York Times comme « une star totale » et par Opera News comme « un talent majeur », a signé chez Deutsche Grammophon. Il a pris d’assaut le monde de l’opéra depuis le lancement de sa carrière il y a cinq ans. Forum Opéra a noté : « La star de la soirée était le ténor Jonathan Tetelman – pensez à une sorte de Franco Corelli avec une bonne dose de Jonas Kaufmann aussi. Sa voix est large et éclatante, se déplaçant presque sans effort d’un bout à l’autre de sa tessiture et – comme si cela ne suffisait pas – se prélassant dans les pianissimos avec une grâce soyeuse.

Jonathan Tetelman enregistre actuellement son premier album

Jonathan Tetelman est actuellement à Las Palmas pour enregistrer son premier album pour Deutsche Grammophon à l’Auditorio Alfredo Kraus avec l’Orquesta Filarmónica de Gran Canaria et son chef d’orchestre, Karel Mark Chichon. L’enregistrement, comprenant un programme d’airs de Verdi et de vérisme et d’autres œuvres lyriques, sortira à l’été 2022.

« C’est un grand honneur personnel de faire partie de la famille d’artistes de Deutsche Grammophon », a déclaré Jonathan Tetelman. «Cet album dresse un portrait de ce que je ressens comme représentant mon chemin en tant qu’artiste, combinant quelques œuvres moins connues avec des airs et des duos pour la voix de ténor romantique. Nous nous concentrons sur le répertoire italien et lyrique français plus complet, ce qui est un excellent point de départ. Depuis que je suis passé du baryton au ténor, j’ai perfectionné mon art et aiguisé ma concentration. C’est une chose incroyable pour moi maintenant d’enregistrer les résultats de tout ce travail. Je suis extrêmement reconnaissant pour cette opportunité et déterminé à donner le meilleur de moi-même.

« C’est vraiment un talent majeur avec une brillante carrière à venir »

« Nous sommes ravis d’accueillir Jonathan au label jaune », a déclaré le Dr Clemens Trautmann, président de Deutsche Grammophon. « Les critiques l’ont déjà comparé aux meilleurs ténors d’hier et d’aujourd’hui, comparaisons justifiées par son talent artistique exceptionnel, ses qualités vocales et son don pour la communication expressive. C’est vraiment un talent majeur avec une brillante carrière à venir.

Jonathan Tetelman rejoint Deutsche Grammophon depuis ses débuts dans le rôle-titre du Stiffelio rarement joué de Verdi pour l’Opéra national du Rhin (« un joyau absolu… aussi convaincant dans le lyrisme des duos d’amour qu’il l’est dans la violence de la colère ou la sérénité restauré par le pardon » – ResMusica).

Jonathan Tetelman est né en 1988 à Castro, au Chili. À l’âge de sept mois, il a été adopté par des parents américains et a grandi à Princeton, dans le New Jersey. Son talent vocal a été remarqué quand il était enfant par un professeur de musique local et a été élevé à l’American Boychoir School de Princeton. Il a obtenu son diplôme de premier cycle, en tant que baryton, de la Manhattan School of Music et a terminé le programme d’études supérieures en interprétation à la Mannes School of Music, où il a commencé à faire la transition progressive vers le ténor, un processus qu’il a ensuite finalisé avec Mark Schnaible, qui reste son professeur et son mentor. Il a ensuite travaillé pendant trois ans en tant que DJ dans un club de Manhattan avant de se lancer dans une pratique immersive de six mois et d’étudier puis de lancer sa carrière.

Les crédits de Jonathan Tetelman incluent Rodolfo (La Bohème) pour le Komische Oper Berlin et l’English National Opera; Cavaradossi (Tosca) pour le Teatro Regio Torino, Opéra de Lille et le Liceu, Barcelone ; et Alfredo Germont (La Traviata) et Rodolfo au Royal Opera House, Covent Garden. Son programme pour la saison 2021-22 comprend des retours aux rôles de Cavaradossi et Pinkerton de Puccini pour ses débuts respectifs au Theater an der Wien et au Festival de Bregenz et ses débuts dans le rôle de Loris Ipanow dans Fedora de Giordano à l’Opéra de Francfort et Jacopo Foscari, aux côtés de Plácido Domingo, dans I Due Foscari de Verdi pour le Maggio Musicale Fiorentino.

