Le célibataire a officiellement donné la botte à Chris Harrison, mais ce n’était apparemment pas bon marché

Alors que la majorité des téléspectateurs hardcore Bachelor et Bachelorette ne s’attendaient probablement pas à ce que Chris Harrison fasse un retour à part entière au poste d’hôte dans un proche avenir, compte tenu de la manière raciale avec laquelle il a organisé sa propre éviction, le manque de mises à jour sur la question a amené beaucoup de gens à se demander quand, si jamais, une résolution officielle viendrait. Maintenant, Deadline rapporte qu’un accord a été conclu entre l’équipe juridique de Harrison (dirigée par Bryan Freeman) et Warner Horizons de WBTV, avec l’hôte qui aurait décroché un “gain moyen à huit chiffres” pour s’éloigner de la franchise sans plus de mal sang, métaphoriquement parlant.