L’homme qui s’occupe actuellement de tout cela, qui aurait la quarantaine, affirme qu’environ 4 000 appels par jour arrivaient, en plus des nombreux SMS envoyés. De plus, les appels ne se sont pas seulement produits pendant les heures normales d’éveil, mais tout au long de la journée et jusqu’au milieu de la nuit. Au départ, […] More