Le célibataire Ben Higgins épouse sa petite amie Jessica Clarke

Après s’être fiancés, le couple a continué à informer les fans de leur processus de planification de mariage.

De la publication de photos de Jessica faisant du shopping à la célébration de leurs enterrements de vie de garçon et de jeune fille, les deux ont tenu leurs abonnés au courant à chaque étape du processus.

Ils ont également acheté leur première maison ensemble, dans laquelle Jessica a déjà emménagé, et ont partagé plusieurs aspects de leur relation, y compris leur décision de ne pas vivre ensemble ou de ne pas dormir dans le même lit jusqu’à ce qu’ils disent « oui ».

« C’est la décision que nous avons prise que nous pensions être la meilleure pour nous en tant que couple pour nous permettre la relation la plus saine », a déclaré Ben sur le podcast. « Et nous voulions le faire parce que nous savions que nous avions quelque chose de spécial, et nous voulions faire certaines choses personnellement pour nous assurer que nous nous préparions pour le plus de succès. Et c’est l’une des décisions que nous avons prises , et ça a été vraiment bien pour nous. «

Bien que le couple soit un livre ouvert maintenant, ils ne l’ont pas toujours été. En fait, Ben et Jessica n’ont pas rendu public leur romance tout de suite. Alors que les rumeurs de romance se sont répandues en janvier 2019, le duo n’a officialisé leur relation sur Instagram qu’en février.

Les fans ont rencontré Ben pour la première fois en 2015 lorsqu’il est apparu sur Kaitlyn BristoweLa saison de The Bachelorette et était l’un de ses trois derniers prétendants. Il a ensuite distribué les roses de la saison 20 de The Bachelor, diffusée en 2016. Il s’est fiancé à Lauren Bushnell, et ils avaient même leur propre série dérivée Ben & Lauren: Happily Ever After ?. Cependant, ils ont rompu en 2017.

Lauren a également retrouvé l’amour et a épousé un chanteur de musique country voie Chris en 2019. Ils ont accueilli un petit garçon, Ruelle Dutton Walker, en juin.