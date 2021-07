Le Celta commence avec 17 footballeurs et aucun nouveau visage

04/07/21 à 19:56 CEST

Le Celta de Vigo débutera les entraînements de pré-saison ce lundi à la cité sportive Afouteza sous le commandement de l’Argentin Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet, avec 17 joueurs et aucun nouveau visage, en attendant que la signature du milieu de terrain Franco Cervi soit officialisée.

Le premier projet de startup de Coudet, qui vient de prolonger son contrat avec le club jusqu’en 2024, est toujours en construction. Deux fixes dans le onze de départ sont partis, le Colombien Jeison Murillo (Sampdoria) et l’arrière gauche Aarón Martín (Mayence 05), et la direction sportive n’a encore fermé aucun des six renforts demandés par l’entraîneur.

Comme si cela ne suffisait pas, Coudet comptera parmi les 17 joueurs qui débuteront la pré-saison le défenseur central David Costas et l’ailier turc Emre Mor, avec qui il n’a pas. Juan Hernández, Okay Yokuslu et Gabriel Fernández, qui cherchent également une issue, rejoindront plus tard, tout comme le Péruvien Renato Tapia et le Mexicain Néstor Araujo.

Les joueurs mentionnés par le coach céleste à 17h00 pour débuter la pré-saison sont : Hugo Mallo, David Costas, Denis Suárez, Fran Beltrán, Nolito, Iago Aspas, Emre Mor, Rubén Blanco, Sergio Carreira, Aidoo, Kevin, Solari, Santi Mina, Brais Méndez, Miguel Baeza, Gabri Veiga, Fontán, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo, Pampín, Alfon et Raúl García.