Le Celta lie le Mexicain Orbelín Pineda

Accepteriez-vous 10 euros pour scanner la paume de votre main ? C’est ce que propose Amazon aux États-Unis, mais les experts le déconseillent. Il y a quelques mois, Amazon lançait la plateforme aux États-Unis Amazon One, une technologie pour identifiez-vous et payez dans les magasins physiques avec la paume de votre main. Amazon l’utilise déjà […] More