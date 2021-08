Le Celta met le champion à l’épreuve

in

14/08/2021 à 17h30 CEST

SF

Sans Luis Suarez dans le onze, parmi les conditions d’une pré-saison complexe, sans Diego Pablo Simeone a eu tout son équipement standard disponible pour n’importe quel match d’été, l’Atlético de Madrid entre en jeu en tant que champion actuel, sous réserve de révision ce dimanche par Edouard Coudet et son celtique.

De Nuevo Zorrilla, le 22 mai, lorsqu’il a conquis sa onzième Ligue, à Balaídos, où sa nouvelle aventure commence le dixième projet de l’ère imposante Siméone, qui n’a pratiquement rien changé depuis lors, avec tout l’accent sur la mise en scène d’une équipe qui élargit encore sa demande.

Il sort de sa vitole préférée, avec le Real Madrid et Barcelone, peut-être pour la première fois vraiment au cours de la dernière décennie à la hauteur des deux dans ce sens lorsque le cours commence. L’entraîneur argentin et son Atlético l’ont remporté, capable de battre les deux champions les plus titrés du tournoi à deux reprises en 38 journées.

Sans côtés

Ils ne joueront pas ou je l’ai donné ni Trippier dans les débuts de la ligue, qui rejoignent l’absence de Luis Suarez, dans un premier temps, sur le banc rojiblanco. Faible continue également Joao Félix, qui espère atteindre la deuxième journée de la Ligue contre Elche au Metropolitano.

Devant, Coudet, qui ne pourra pas siéger sur le banc lorsqu’il portera une sanction de l’an dernier pour son expulsion lors de la dernière journée, a minimisé la polémique et a avancé ce samedi le onze qui se formera au départ. Conserve le blocage de l’année dernière, avec seulement trois ajustements : Difficile, Fontan Oui Javi galan. Le reste du onze est le même qui a brillé dans la dernière ligne droite du dernier championnat, avec mur comme seul pivot défensif et Nolito occupant le côté gauche de la ligne de trois volants qui complètent Denis Suarez Oui Brais mendez.

Les files d’attente probables

Celta Vigo: Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Fontan, Javi Galan ; Mur; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito ; Aspas et Santi Mina.

Athlète de Madrid: Oblak ; Carrasco, Savic, Giménez, Hermoso, Saúl ; De Paul ou Kondogbia, Koke, Lemar ; Correa et Llorente.

Arbitre: Munuera Montero (C. Andaluz).

Stade: Balaídos (8 000 spectateurs).

Temps: 17.30h.