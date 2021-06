Le Celtic a envisagé une offre de transfert pour Troy Deeney, déclare Neil Lennon, alors que le capitaine de Watford révèle un échange amusant entre eux lors du match de championnat

in

L’ancien manager du Celtic Neil Lennon a révélé qu’il envisageait de signer Troy Deeney de Watford.

L’ancien patron de Parkhead était présent lorsque Deeney a licencié un vainqueur spectaculaire lors de la victoire de Watford en barrages contre Leicester en 2013.

C’est sans doute le but le plus célèbre de Deeney et cela aurait pu l’amener à déménager en Écosse

Lennon a déclaré à l’animateur de talkSPORT Jim White : « J’étais un grand fan de Troy lors de mon premier passage en tant que manager du Celtic, c’est le type d’attaquant que j’aime.

«Je suis allé le voir dans ce match de barrage très célèbre où Leicester n’a pas vraiment marqué de penalty, puis 30 secondes plus tard, Troy a mis Watford à Wembley.

« Les finances ont dicté les choses, mais si Troy aurait voulu venir ou non, c’est une autre chose. Nous étions de grands admirateurs de lui… il était alors dans la fleur de l’âge.

Un transfert ne s’est jamais concrétisé, mais Deeney, qui était aux côtés de Lennon dans l’émission White and Jordan de vendredi, a révélé qu’il était au courant de l’intérêt.

Lennon regretterait plus tard de ne pas avoir fait en sorte que Deeney rejoigne le Celtic lorsqu’il était en charge de Bolton

Lennon a ensuite quitté le Celtic et a pris en charge Bolton, et Deeney a révélé une brillante histoire sur un échange entre les deux lorsque les Hornets jouaient contre les Trotters dans le championnat.

Deeney a déclaré: «Oui, j’ai parlé à Neil plusieurs fois. Je sais que notre dernière rencontre était quand il était à Bolton, j’étais sur le banc et j’étais furieux.

«C’était 3-3 ou 3-2 contre Bolton quand je suis entré en jeu. Il m’a dit à mon arrivée “ne t’avise pas de marquer” et j’ai fini par marquer le vainqueur pour porter le score à 4-3 !

Si seulement Lennon avait emmené Deeney au Celtic Park…