Le Celtic confirme qu’Eddie Howe ne deviendra pas son nouveau manager après une rupture des pourparlers sur les objectifs de transfert et des problèmes avec la constitution de l’équipe backroom suggérée

Eddie Howe ne deviendra PAS le nouveau manager du Celtic, a confirmé le club.

L’ancien patron de Bournemouth avait convenu de conditions personnelles avec les géants écossais pour succéder à Neil Lennon sur le siège du Celtic Park.

. ou concédants . ou concédants

Howe est au chômage depuis son départ de Bournemouth à la fin de la saison 2019/20

Mais talkSPORT comprend que le déménagement a échoué en raison d’un problème d’assemblage de l’équipe de backroom suggérée par Howe.

On pense également que Howe n’est pas satisfait de la liste des cibles de transfert que le Celtic lui a présentées.

Et le Celtic a confirmé la nouvelle dans un communiqué, qui souhaitait beaucoup de succès à Howe pour l’avenir.

Il disait: «À la suite de discussions très positives et détaillées avec Eddie Howe, avec la conviction qu’il serait un excellent candidat pour le poste de Celtic Manager, nous avons laissé du temps pour le processus, étant donné qu’il avait précédemment indiqué clairement qu’il ne cherchait pas. pour revenir à la direction jusqu’à cet été au plus tôt.

«Nous pouvons maintenant confirmer qu’Eddie ne rejoindra pas le Club, pour des raisons indépendantes de sa volonté et de celle du Celtic.

«Nous souhaitons beaucoup de succès à Eddie pour l’avenir. Dans le cadre du processus continu, nous nous sommes engagés avec un certain nombre de candidats.

«Nous apprécions pleinement que nos fans recherchent des éclaircissements à ce sujet et nous visons, très prochainement, à annoncer la nomination d’un Manager avec la qualité et le désir de faire avancer le Celtic et d’apporter un nouveau succès à nos supporters.»

.

Celui qui prend le poste celtique devra verrouiller les cornes avec les Rangers de Steven Gerrard, qui ne montrent aucun signe de lâcher prise

Il s’agit d’un rendez-vous extrêmement important pour le Celtic, dont l’emprise de neuf ans sur le football écossais a été relâchée par les Rangers lors de la saison 2020/21.

L’équipe de Steven Gerrard a scellé le titre de la Premiership écossaise avec six matches à perdre et a terminé la saison avec 25 points d’avance sur les cerceaux.

Howe est au chômage depuis son départ de Bournemouth à la fin de la saison 2019/20, ce qui les a vus être relégués de la Premier League.

Cependant, le joueur de 43 ans a pris en charge les Cherries pour la première fois lorsqu’ils étaient en Ligue 2 en 2008 et les a emmenés dans l’élite en 2015.

Le Celtic est maintenant en pourparlers avancés avec un autre candidat et espère prendre rendez-vous bientôt.

Le club Parkhead a déclaré mercredi aux fans qu’il avait l’intention de nommer son nouveau manager “prochainement” en annonçant un bon cadeau de 50 £ pour les supporters qui renouvellent leurs abonnements.

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille et des célébrités sélectionnées GRATUITEMENT.