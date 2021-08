Le Celtic et l’Olympiacos, les grands candidats de la Ligue Europa

17/08/2021 à 17h00 CEST

Le tour de qualification de la Ligue Europa se termine avec le dernier tour de qualification, composé d’un total de 10 croix : Red Star – Cluj, Celtic – AZ, Omonia – Anvers, Slavia Prague – Legia, Randers – Galatasaray, Mura – Sturm Graz, Fenerbache – Helsinki, Rapid Vienna – Zorya Luhansk, Rangers – Alashkert et Olympiacos – Slovan Bratislava.

Les grands favoris de cette dernière rencontre sont le Celtic, le Slavia Praga, le Galatasaray, le Fenerbache ou les Rangers, qui ont un solide projet sportif et sont des clubs importants dans leurs compétitions respectives et avec un certain background européen.. Le match nul le plus complexe et égal est sans conteste celui des Ecossais, qui affrontent l’AZ de Pascal Jansen.

Les pots de la phase de poules de la Ligue Europa seront constitués des 10 équipes gagnantes de ces éliminatoires et des perdants des croix du tour final d’accès à la Ligue des Champions. Les équipes classées à ce jour sont : Genk, Sparta Prague, Midtjylland, Real Sociedad, Real Betis, Leicester, West Ham, Lyon, Marseille, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Naples, Lazio, Braga, Lokomotiv Moscou et Spartak Moscou.

Détrôner Villarreal, le grand défi

La Ligue Europa 2021/22 cherchera un nouveau champion à partir de septembre. Le champion actuel, Unai Emery’s Villarreal, ne participera pas dès le début à la compétition lorsqu’il obtiendra le billet direct pour jouer la Ligue des champions. Hormis une troisième place qui le relègue au deuxième rang des compétitions continentales de la phase de groupes, la compétition aura un nouveau champion.

Concernant les équipes espagnoles, La Real Sociedad et le Real Betis représenteront le football national après avoir obtenu un accès direct via LaLiga avec les cinquième et sixième places. Les deux équipes sont 12e et 13e au classement par coefficient de l’UEFA.