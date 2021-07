Le Celtic signe le buteur de Vissel de Iniesta

16/07/2021 à 19:56 CEST

Vissel Kobe et Celtic Glasgow ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant L’international japonais Kyogo Furuhashi (26 ans), Meilleur buteur de la JLeague cette saison (14 buts). C’est l’une des opérations de transfert les plus importantes dans le football japonais dans toute son histoire et a été réalisée par là l’agence Sports & Life, représentant Kyogo depuis 2019. Les négociations ont été menées par le manager de Kyogo Furuhashi, Joel Borràs.

Le joueur signera pour 4 saisons et se rendra à Glasgow dans les prochains jours, une fois l’examen médical pertinent terminé. Avant que, Kyogo jouera son dernier match avec Vissel Kobe ce samedi 17 juillet à Cerezo Osaka. et fera ses adieux au club où il évolue depuis juillet 2018, venant du FC Gifu de la Jleague2.

Au cours des 3 dernières années, Kyogo a partagé une loge à Vissel Kobe avec Andrés Iniesta et Sergi Samper, avec qui il entretient d’excellentes relations. Mine de rien, Kyogo et Sergi sont nés le même jour (20.01.95) et ils sont connus au Japon sous le nom de « Kobe Brothers & rdquor ; pour leur bonne connexion sur et en dehors du terrain.