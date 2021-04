Le centenaire Melgar l’emporte et bat la recrue Metropolitanos

21/04/2021 à 03:58 CEST

. / Caracas

Le club péruvien centenaire Melgar a battu les Metropolitanos vénézuéliens mardi par 2-3 dans un match serré qui a mis en action le Groupe D de la Copa Sudamericana, complété par le Brésilien Athletico Paranaense et le Péruvien Aucas. Les buts des Metropolitanos, qui pour la première fois depuis ses dix ans de fondation affrontaient une équipe étrangère, sont venus grâce à son milieu de terrain Abraham Bahachille à la 9e minute et à l’avant Marco Bustillo dans le 29. Mais l’avantage obtenu par l’équipe vénézuélienne, après une bonne performance dans les premières minutes du match, a disparu entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde lorsque l’équipe péruvienne a obtenu l’égalité.

L’Argentin Bernardo Cuesta, qui a perdu l’occasion de donner l’avantage à Melgar en début de match après avoir raté un penalty, le jeu a été accusé dans la minute 5 supplémentaire de la première mi-temps après un échec grossier du gardien Tito Rojas, qui a laissé le ballon glisser de mains. Rojas avait subi une blessure quelques minutes auparavant qui semblait l’avoir laissé dans la douleur, mais il a quand même décidé de continuer.

Les Metropolitanos ont perdu leur concentration après la blessure et l’équipe péruvienne a lancé l’attaque. Melgar, qui a débuté son offensive à la fin de la première mi-temps, a poursuivi son attaque lors de la deuxième étape du match et à peine trois minutes plus tard l’attaquant péruvien. Luis Enrique Iberico a marqué le but pour le match nul. Les rôles des équipes ont été inversés en seconde période lorsque c’est ensuite Melgar qui était plus concentré et organisé avec ses pièces.

À la 88e minute, le Péruvien Johnny Victor Vidales, entré pour les Cuestas argentines, a ensuite marqué le troisième but pour Melgar, remportant ainsi sa victoire et imposant son expérience.