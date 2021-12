Le centre a bloqué environ 20 000 URL entre 2014 et 2020, dont la moitié en 2020 seulement, a déclaré MeitY au Parlement

Le ministre d’État chargé de l’électronique et des technologies de l’information, Rajeev Chandrasekhar, a déclaré que les mesures avaient été prises conformément aux règles spécifiées dans les règles relatives aux technologies de l’information (procédure et garanties pour le blocage de l’accès à l’information par le public), 2009, notifiées en vertu de l’article 69A de la loi sur l’informatique. . (PTI)

Le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information a informé aujourd’hui le Lok Sabha qu’il a bloqué un nombre record de 9849 sites en 2020. Le nombre de sites bloqués par le gouvernement au cours des sept dernières années a atteint près de 10 000 en 2020, enregistrant une augmentation de plus de 20 fois par rapport à 2014. Le ministère a déclaré cela en réponse aux questions du député de Lok Sabha Mohammed Faizal PP

« Le ministre de l’Électronique et des Technologies de l’information aura-t-il le plaisir d’indiquer : a) les détails annuels du nombre de comptes bloqués sur les plateformes de médias sociaux en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information (IT) depuis 2014 ; (b) les raisons pour lesquelles des ordonnances ont été prises pour bloquer les comptes Twitter d’organisations comme Kisan Ekta Morcha et le magazine The Caravan au mois de février 2021 ; (c) si ces comptes ont été choisis pour leur soutien aux protestations des agriculteurs en cours ; et si oui, les détails de celui-ci ; et (d) si un comité d’examen a entrepris un examen des ordonnances de blocage tel que prévu dans les règles établies en vertu de la loi susmentionnée ; et si oui, les détails et sinon, les raisons ? », a demandé Faizal.

À cela, le ministre d’État chargé de l’électronique et des technologies de l’information, Rajeev Chandrasekhar, a déclaré : « En vertu des dispositions de l’article 69A de la loi de 2000 sur les technologies de l’information (IT), le gouvernement a ordonné le blocage de 471, 500, 633, 1385, 2799, 3635 et 9849 nombre de comptes/URL au cours des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, respectivement.

Il a ajouté que tous les comptes/URL ont été bloqués sur la base des « demandes reçues des responsables désignés des ministères/États concernés, pour des motifs spécifiés et conformément à la procédure régulière ». Il a déclaré que les mesures avaient été prises conformément aux règles spécifiées dans les règles relatives aux technologies de l’information (procédure et garanties de blocage de l’accès à l’information par le public), 2009, notifiées en vertu de l’article 69A de la loi sur l’informatique.

