Le centre a fait une blague sur la vaccination; tous les sites pour les 18-44 ans fermés à Delhi: Manish Sisodia

Manish Sisodia a déclaré que les 400 sites de vaccination pour la tranche d’âge des 18 à 44 ans ont été fermés à Delhi en raison de l’indisponibilité des vaccins.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a critiqué aujourd’hui le Centre, l’accusant de transformer la campagne de vaccination en une blague dans le pays. Il a dit que le Centre demande aux gouvernements des États d’acheter directement auprès des fabricants de vaccins, mais lorsque les gouvernements des États approchent les sociétés mondiales de vaccins, ils prétendent parler au gouvernement de l’Inde. «Les vaccins des entreprises étrangères se révèlent très efficaces dans de nombreux pays. De nombreux pays vaccinent leur population en commandant ces vaccins. Le Centre n’approuve pas ces vaccins. Lorsque nous demandons au Centre de se procurer des vaccins auprès de ces entreprises, ils nous demandent de les acheter directement auprès d’eux. Lorsque les États approchent les entreprises étrangères, ils informent qu’ils ne parleront pas aux gouvernements des États car ils sont contactés par le gouvernement indien. Le Centre a fait une blague sur la vaccination », a-t-il déclaré lors d’un point de presse virtuel. Il a appelé le Centre à approuver immédiatement les vaccins Pfizer et Moderna.

Sisodia a déclaré que les 400 sites de vaccination pour la tranche d’âge des 18 à 44 ans ont été fermés à Delhi en raison de l’indisponibilité des vaccins. Il a ajouté que les centres Covaxin pour plus de 45 personnes ont également été fermés et que seuls les centres Covishield fonctionnent actuellement.

Il a déclaré que le gouvernement de Delhi s’était entretenu avec Moderna et Pfizer pour obtenir des vaccins et que les entreprises avaient refusé de vendre directement aux États, une affirmation également reprise par le ministre en chef Arvind Kejriwal.

Il a également interrogé le gouvernement sur ses hésitations à approuver les vaccins étrangers en Inde. «Pourquoi sommes-nous obligés de dépendre des vaccins fabriqués dans le pays et cela aussi par seulement deux entreprises. Le Centre exporte même ces vaccins même lorsqu’ils ne sont pas disponibles dans le pays », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’Inde avait également retardé l’approbation de Spoutnik tandis que 68 pays utilisaient les vaccins russes. Il a affirmé que le Centre n’a même pas approuvé les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson alors que de nombreux autres pays ont approuvé ces vaccins et les utilisent.

Sisodia a exhorté le Centre à prendre la question des vaccins au sérieux et à se procurer les vaccins étrangers sur pied de guerre, laissant derrière la politique de l’État du Centre.

