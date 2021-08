Le Centre a-t-il déjà utilisé Pegasus, demande la Cour suprême

in

Un consortium international de médias avait signalé que plus de 300 numéros de téléphones portables indiens vérifiés figuraient sur la liste des cibles potentielles pour la surveillance à l’aide de Pegasus.

La Cour suprême a demandé lundi au Centre s’il souhaitait enregistrer si le logiciel espion Pegasus avait été utilisé ou non, pour intercepter les téléphones des journalistes, des politiciens, des militants et du personnel judiciaire.

Le solliciteur général Tushar Mehta a exprimé sa réticence à répondre en citant les implications plus larges de l’affaire concernant la sécurité nationale. Le banc, dirigé par le juge en chef NV Ramana, a ajourné l’audience sur un lot de pétitions demandant une enquête sur les allégations d’espionnage jusqu’à mardi.

Cependant, le tribunal suprême a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas obliger le gouvernement à déposer un affidavit s’il était réticent à le faire. « Si vous (le gouvernement) changez d’avis, faites-le nous savoir demain. Si Mehta peut décider de déposer un affidavit, alors nous n’avons rien à dire, sinon nous vous entendrons tous », a déclaré le CJI.

Plus tôt dans la journée, le Centre a “sans équivoque” nié toutes les allégations, affirmant qu’elles étaient basées sur des conjectures, des reportages des médias et des éléments non corroborés ou incomplets.

Dans un affidavit déposé par le ministère de l’Union de l’électronique et des technologies de l’information (IT), le gouvernement a affirmé que les questions soulevées par les pétitionnaires avaient déjà reçu une réponse du ministre de l’informatique au Parlement, tout en demandant le rejet de toutes les pétitions.

Cependant, “pour dissiper tout faux récit répandu par des intérêts particuliers et dans le but d’examiner les questions soulevées, nous constituerons un comité d’experts dans le domaine qui examinera tous les aspects de la question”, a-t-il déclaré.

La plus haute juridiction a également interrogé le gouvernement sur la manière dont le comité technique vérifiera quelles autorisations ont été données par le gouvernement, et s’il sera en mesure d’examiner les contrats et les informations sur l’achat et l’utilisation du logiciel Pegasus, le cas échéant, il a été acheté par le gouvernement.

L’avocat principal Kapil Sibal, représentant les journalistes N Ram et Sashi Kumar, a toutefois déclaré que l’affidavit déposé par le Centre ne disait pas si le gouvernement ou ses agences avaient utilisé le logiciel espion. Il a également exprimé son mécontentement face à la formation par le gouvernement de son propre comité pour enquêter sur les allégations à son encontre. “Nous ne voulons pas que le gouvernement, qui aurait pu utiliser Pegasus ou que son agence l’ait utilisé, mette en place un comité de son propre chef”, a-t-il déclaré.

Le SC entendait jusqu’à 10 pétitions, dont une déposée par la Guilde des rédacteurs en chef de l’Inde, demandant une enquête indépendante sur les allégations d’espionnage par des agences gouvernementales sur des citoyens éminents, des politiciens et des scribes en utilisant le logiciel espion Pegasus de la société de cyber-espionnage israélienne NSO. Parmi les autres pétitionnaires figurent John Brittas, membre de Rajya Sabha, l’activiste social Jagdeep Chhokar et des journalistes tels que N Ram, Sashi Kumar, Paranjoy Guha Thakurta et Rupesh Kumar Singh.

