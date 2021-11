Le Centre accepte la demande des agriculteurs de dépénaliser le brûlage du chaume, déclare le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar

Le ministre de l’Agriculture a également exhorté les agriculteurs à mettre fin à leur agitation et à rentrer chez eux.

Le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, a déclaré aujourd’hui que le centre avait accepté la demande des agriculteurs de dépénaliser le brûlage du chaume. Il a également déclaré que le projet de loi visant à retirer les lois agricoles sera déposé le premier jour de la session d’hiver du Parlement. Le ministre de l’Agriculture a également exhorté les agriculteurs à mettre fin à leur agitation et à rentrer chez eux.

« Les organisations paysannes avaient demandé la dépénalisation du brûlage du chaume par les agriculteurs. Le gouvernement indien a également accepté cette demande… Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé la constitution d’un comité pour délibérer sur les questions de diversification des cultures, d’agriculture à budget zéro et de rendre le système MSP plus transparent et efficace. Ce comité comprendra également des représentants des organisations paysannes. Avec la constitution de ce comité, la demande des agriculteurs sur le MSP est satisfaite », a déclaré le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar.

Il a également déclaré : « Le projet de loi visant à abroger les trois lois agricoles sera déposé au Parlement le premier jour de la session d’hiver… Après l’annonce de l’abrogation des trois lois agricoles, il ne sert à rien de continuer l’agitation des agriculteurs. J’exhorte les agriculteurs à mettre fin à leur agitation et à rentrer chez eux.

Réagissant à la demande de retrait des affaires enregistrées contre les agriculteurs, Tomar a déclaré que la question relève de la compétence des États et qu’ils prendront une décision à cet égard.

« En ce qui concerne les cas enregistrés lors de la manifestation, cela relève de la compétence des gouvernements des États et ils prendront une décision au vu de la gravité des cas. En ce qui concerne l’indemnisation, les gouvernements des États décideront de la question de l’indemnisation conformément à leur politique nationale », a déclaré Tomar.

Rappelons que le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé le retrait des lois agricoles le 19 de ce mois.

