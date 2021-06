Le Centre affirme que la distribution des vaccins entre les États a été transparente

in

Le gouvernement a souligné que l’allocation peut être affectée négativement en termes de gaspillage de vaccins.

Justifiant les allégations de certains rapports des médias comme fausses, le ministère de la Santé et du Bien-être familial a déclaré que l’attribution de vaccins pour la campagne de vaccination contre le Covid-19 était transparente. Le gouvernement central a affirmé que tous les États et territoires de l’Union se voient attribuer des vaccins de manière systématique. Il existe quatre paramètres dont dépend l’attribution des vaccins Covid-19. Ces paramètres sont la population de l’État, l’efficacité d’utilisation de l’État, le nombre de cas de coronavirus et le gaspillage de vaccins. Le gouvernement a souligné que l’allocation peut être affectée négativement en termes de gaspillage de vaccins.

Le communiqué publié par le gouvernement indique en outre que le programme complet de vaccination contre l’infection à Covid-19 en Inde est « fondé sur des preuves scientifiques et épidémiologiques » et adhère également aux directives fixées par l’OMS et aux meilleures pratiques mondiales. La mise en œuvre de la campagne de vaccination se fait avec l’aide de la participation des États/UT ainsi que de la population en général.

Pour l’instant, le ministère fournit des informations concernant la fourniture de vaccins par le gouvernement indien ; les données sur la consommation de vaccins par les Etats/UT, le bilan ainsi que les doses de vaccins inutilisées disponibles régulièrement, lit-on dans la note du gouvernement. En dehors de cela, le gouvernement a également affirmé partager les données sur l’approvisionnement en vaccins en cours.

Pendant ce temps, en Inde, 60 73 912 doses ont été administrées le 24 juin, selon les données fournies par le tableau de bord de vaccination du gouvernement. À ce jour, 30 79 48 744 doses ont été administrées à des personnes de plus de 18 ans en Inde depuis le début de la campagne de vaccination en janvier. Il est à noter qu’une majorité de la population parmi le nombre total de vaccins a reçu sa première dose.

Les personnes inoculées avec le Covishield d’Oxford-AstraZeneca recevront les deux doses entre 12 et 16 semaines. Cependant, l’intervalle entre les deux doses de Covaxin de Bharat Biotech est de six semaines.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.