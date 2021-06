Le Centre affirme que la politique de Twitter consistant à signaler les médias manipulés est dictée par ses goûts et ses aversions

Ravi Shakar Prasad a également allégué que Twitter avait refusé de mettre en place un système de règlement des griefs.

Le ministre des Communications, de l’Électronique et des Technologies de l’information, Ravi Shankar Prasad, a déclaré aujourd’hui que Twitter avait délibérément choisi la voie du non-respect au mépris des lois indiennes. Prasad s’est adressé à Twitter pour expliquer que sa tentative de se présenter comme le porte-drapeau de la liberté d’expression tout en ne respectant pas les lois du pays est déplacée.

Répondant aux questions de savoir si Twitter a droit à une disposition de sphère de sécurité, le ministre de l’Union a déclaré que Twitter ne s’était pas conformé aux lignes directrices sur les intermédiaires qui sont entrées en vigueur le 26 mai malgré plusieurs occasions de le faire et a “délibérément choisi la voie de non-conformité ».

« La culture de l’Inde varie comme sa vaste géographie. Dans certains scénarios, avec l’amplification des réseaux sociaux, même une petite étincelle peut provoquer un incendie, notamment avec la menace des fake news. C’était l’un des objectifs de l’introduction des Directives intermédiaires. Il est étonnant que Twitter, qui se présente comme le porte-drapeau de la liberté d’expression, choisisse la voie de la défiance délibérée lorsqu’il s’agit des Directives relatives aux intermédiaires », a déclaré Prasad.

Il a également allégué que Twitter a refusé de mettre en place un système de règlement des griefs. « De plus, ce qui est déroutant, c’est que Twitter ne répond pas aux doléances des utilisateurs en refusant de mettre en place un processus tel que mandaté par la loi du pays. De plus, il choisit une politique de signalement et manipule les médias, uniquement lorsque cela lui convient, ce qu’il aime et n’aime pas. Ce qui s’est passé dans UP illustre l’arbitraire de Twitter dans la lutte contre les fausses nouvelles. Alors que Twitter a été trop enthousiaste à propos de son mécanisme de vérification des faits, son incapacité à agir dans plusieurs cas comme UP est déroutant et indique son incohérence dans la lutte contre la désinformation », a déclaré Prasad, faisant référence à une affaire concernant l’agression d’un homme âgé par trois personnes dans la région de Loni à Ghaziabad. Une vidéo de l’incident a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux en lui donnant une couleur commune.

Prasad a déclaré que lorsque des entreprises indiennes, qu’elles soient pharmaceutiques, informatiques ou autres, font des affaires dans des pays étrangers, elles suivent volontairement les lois locales. « Alors pourquoi des plateformes comme Twitter sont-elles réticentes à suivre les lois indiennes conçues pour donner la parole aux victimes d’abus et d’abus ? questionna Prasad.

Il a déclaré que la primauté du droit est le fondement de la société indienne et que le pays est attaché à la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression. “Cependant, si une entité étrangère pense qu’elle peut se présenter comme le porte-drapeau de la liberté d’expression en Inde pour s’excuser de se conformer à la loi du pays, de telles tentatives sont déplacées”, a déclaré Prasad.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole de Twitter a déclaré qu’il s’efforçait de se conformer à la loi et tenait le ministère informé. « Nous tenons MeitY (ministère de l’électronique et de l’informatique) au courant des progrès à chaque étape du processus. Le chef de la conformité par intérim a été retenu et les détails seront communiqués directement au ministère sous peu. Twitter continue de tout mettre en œuvre pour se conformer aux nouvelles directives », a déclaré Twitter.

Selon certaines informations, Twitter a perdu son statut de plate-forme intermédiaire en Inde en raison du non-respect des nouvelles règles informatiques. Cela signifie qu’au lieu d’être considéré comme une simple plate-forme hébergeant du contenu de divers utilisateurs, Twitter sera directement responsable éditoriale des publications publiées sur sa plate-forme.

