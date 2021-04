Le centre annonce des céréales alimentaires gratuites pour 80 crore PDS bénéficiaires sous le PM Garib Kalyan Ann Yojana en mai, juin

Le gouvernement indien dépenserait plus de 26 000 crores de roupies pour fournir des céréales alimentaires gratuites aux bénéficiaires. (PTI)

Le gouvernement central a décidé de fournir des céréales alimentaires gratuites aux pauvres sous le Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana pendant deux mois – mai et juin. Les responsables ont déclaré que 5 kg de céréales alimentaires gratuites par personne et par mois seraient donnés à environ 80 millions de personnes pendant les deux mois.

«Conformément à l’engagement du Premier ministre Narendra Modi envers les pauvres, le gouvernement indien a décidé d’allouer gratuitement des céréales alimentaires à raison de 5 kg par personne et par mois à près de 80 bénéficiaires de Crore couverts par la loi de 2013 sur la sécurité alimentaire nationale (NFSA ) au-delà des céréales alimentaires NFSA pour les deux prochains mois, à savoir mai et juin 2021 sur le même schéma que le précédent «Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY)», a déclaré le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique dans un communiqué .

La déclaration a ajouté: «Dans le cadre de ce régime spécial (PMGKAY), environ 80 bénéficiaires de Crore NFSA couverts par les deux catégories de NFSA, à savoir Antyodaya Anna Yojana (AAY) et les titulaires de la priorité (PHH), recevront un quota supplémentaire de -coût des céréales vivrières (riz / blé) à une échelle de 5 kg par personne et par mois, en plus de leurs droits mensuels réguliers au titre de la NFSA.

Le PM Modi a souligné qu’il était important que les pauvres bénéficient d’un soutien nutritionnel lorsque le pays est confronté à une deuxième vague de pandémie de coronavirus. Le gouvernement indien dépenserait plus de 26 000 crores de roupies pour cette initiative.

Le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, a déclaré que le Centre était aux côtés des compatriotes en cette période grave. «Je remercie le Premier ministre Narendra Modi d’avoir fourni 5 kg de céréales alimentaires pendant deux mois sous Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana avec un coût de Rs 26 000 crore. Le gouvernement Modi se tient aux côtés des compatriotes à chaque étape de cette pandémie », a-t-il déclaré.

Le Centre avait auparavant fourni des céréales alimentaires gratuites lors du verrouillage induit par le coronavirus l’année dernière.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.