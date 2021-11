Le Centre apporte une ordonnance pour prolonger le mandat des chefs CBI et ED jusqu’à cinq ans

Le gouvernement central devrait déposer une loi au Parlement lors de la prochaine session d’hiver pour la remplacer.

Dimanche, le Centre a pris une ordonnance pour prolonger le mandat des directeurs de la Direction de l’application (ED) et du Bureau central des enquêtes (CBI) jusqu’à cinq ans. Le président Ram Nath Kovind a signé l’ordonnance.

Le gouvernement central devrait déposer une loi au Parlement lors de la prochaine session d’hiver pour la remplacer. En cas d’échec de la promulgation d’une loi, l’ordonnance deviendrait caduque dans un délai de six semaines.

Actuellement, le mandat des chefs des agences centrales d’enquête est de deux ans. Bien qu’ils ne puissent pas être révoqués (à quelques exceptions près) avant la fin de leur mandat, une prolongation peut être accordée par le gouvernement.

« Sous réserve que la période pendant laquelle le directeur de l’exécution exerce ses fonctions lors de sa nomination initiale peut, dans l’intérêt public, sur la recommandation du comité en vertu de l’alinéa a) et pour la raison qui doit être consignée par écrit, être prolongée jusqu’à un année à la fois », a déclaré l’ordonnance de la Commission centrale de vigilance (amendement) 2021.

« À condition en outre qu’aucune prolongation ne soit accordée après l’expiration d’une période de cinq ans au total, y compris la période mentionnée dans la nomination initiale », indique l’ordonnance.

L’ordonnance de la Commission centrale de vigilance (amendement), 2021, qui met en vigueur le changement, a été apportée par le Centre quelques jours avant le début de la session d’hiver du Parlement.

La CBI, l’agence d’enquête suprême du pays, est actuellement dirigée par Subodh Kumar Jaiswal, responsable de l’IPS par lots de 1985, qui a été nommé en mai 2021 pour une période de deux ans.

L’ED est dirigé par l’officier de l’IRS Sanjay Kumar Mishra, qui a été nommé à ce poste en novembre 2018. En novembre 2020, son mandat a été prolongé d’un an par le Centre.

Avant 1997, le mandat des administrateurs de la CBI n’était pas fixe et ils pouvaient être révoqués par le gouvernement de quelque manière que ce soit. Cependant, la Cour suprême dans l’arrêt Vineet Narain a fixé un mandat d’au moins deux ans pour le directeur de la CBI afin de permettre à l’officier de travailler en toute indépendance.

