Le Centre approuve la 19e tranche d’obligations électorales avant les élections législatives ; la vente ouvre le 1er janvier

Avant les élections législatives dans cinq États, le gouvernement a approuvé jeudi l’émission de la 19e tranche d’obligations électorales, qui sera ouverte à la vente du 1er au 10 janvier. Les obligations électorales ont été présentées comme une alternative aux dons en espèces faits aux partis politiques dans le cadre des efforts visant à assurer la transparence du financement politique. Cependant, les partis d’opposition ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’opacité présumée du financement par le biais de ces obligations.

« La State Bank of India (SBI), dans la XIX phase de vente, a été autorisée à émettre et à encaisser des obligations électorales par l’intermédiaire de ses 29 succursales autorisées avec effet du 1er au 10 janvier 2022 », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué. Les 29 succursales SBI spécifiées se trouvent dans des villes telles que Lucknow, Shimla, Dehradun Kolkata, Guwahati, Chennai, Thiruvananthapuram, Patna, New Delhi, Chandigarh, Srinagar, Gandhinagar, Bhopal, Raipur et Mumbai.

Les élections à l’Assemblée pour 5 États – Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Himachal Pradesh et Goa – devraient être annoncées le mois prochain. La vente du premier lot d’obligations électorales a eu lieu du 1er au 10 mars 2018. La 18e tranche de la vente d’obligations a eu lieu du 1er septembre au 10 septembre 2021.

Selon les dispositions du programme, les obligations électorales peuvent être achetées par une personne qui est un citoyen indien ou des entités constituées ou établies en Inde. Les partis politiques enregistrés qui ont obtenu au moins 1 % des voix lors de la dernière élection du Lok Sabha ou de l’assemblée législative sont éligibles pour recevoir des obligations électorales. La SBI est la seule banque autorisée à émettre de telles obligations.

Le cautionnement électoral sera valable 15 jours à compter de sa date d’émission. Aucun paiement ne serait effectué à un parti politique bénéficiaire si le cautionnement était déposé après l’expiration de la période de validité, selon le relevé. Le cautionnement déposé par tout parti politique admissible dans son compte serait crédité le même jour.

