Le Centre approuve la phase II du projet de métro de Chennai, déclare le député Staline du Tamil Nadu CM

Projets de métro du Tamil Nadu : Le gouvernement central a donné son approbation pour la mise en œuvre de la phase II du projet de métro ferroviaire de Chennai, a récemment informé le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline. Le CM du Tamil Nadu a également déclaré que l’approbation du gouvernement de l’Union est intervenue après avoir insisté sur ce point lors de sa rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi dans la capitale nationale. Staline a été cité dans un rapport d’IE disant que lorsqu’il a rencontré le Premier ministre Modi à New Delhi, il lui avait parlé en détail du projet ferroviaire du métro de Chennai. Le ministre en chef a affirmé que c’était la pression qui avait poussé le gouvernement de l’Union à autoriser le projet de métro.

Le ministre en chef, à l’assemblée de l’État, a déclaré que le gouvernement s’efforçait également d’obtenir l’approbation du projet de métro dans la ville de Coimbatore. Selon le rapport, les remarques de Staline sont intervenues après que le député du BJP Vanathi Srinivasan a demandé pourquoi le gouvernement de l’État du Tamil Nadu a déclaré qu’il ne mettrait en œuvre le projet de métro à Coimbatore qu’après avoir consulté le gouvernement central. En réponse, a déclaré le CM, outre le métro de Coimbatore, un projet a également été annoncé à Madurai. De tels projets ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir obtenu l’approbation du gouvernement central, a déclaré le CM. Partout où des annonces sont faites sur des projets, elles seront définitivement mises en œuvre, a-t-il ajouté.

Le ministère du Logement et des Affaires urbaines a déclaré que le ministre d’État au ministère du Logement et des Affaires urbaines, Kaushal Kishore, dans une réponse écrite au Lok Sabha le mois dernier, avait informé de l’état actuel des travaux d’extension de divers projets de métro en Inde. . Selon le ministère, pour la phase II du projet ferroviaire du métro de Chennai, les travaux préliminaires ont commencé. Il est mis en œuvre en tant que projet du secteur public.

