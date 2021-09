Le Centre approuve l’achat de 40 000 tonnes de légumineuses dans le cadre du PSS au Karnataka

in

Normalement, l’achat d’oléagineux et de légumineuses est autorisé pendant 90 jours dans chaque État en fonction de la période d’arrivée qui varie d’un État à l’autre, même pour la même culture.

Avant l’arrivée des cultures kharif, le Centre a approuvé l’achat de 40 000 tonnes de légumineuses dans le cadre du programme de soutien des prix (PSS) au Karnataka par l’intermédiaire de l’agence nodale Nafed après avoir augmenté les prix de soutien minimum (MSP) des légumineuses pour 2021-22 de 1 à 5%, sur-année.

« La nouvelle récolte de la saison de commercialisation Kharif 2021-22 (octobre-septembre) devrait arriver bientôt. Pour les autres États, l’approbation sera également accordée à la réception de propositions d’achat de légumineuses, d’oléagineux et de coprah dans le cadre du PSS », a déclaré le ministère de l’Alimentation dans un communiqué.

L’approvisionnement en qualité FAQ de qualité juste et moyenne de ces cultures sera acheté au MSP, directement auprès des agriculteurs enregistrés, si le taux du marché descend en dessous du MSP, a indiqué le ministère.

Moong est la première récolte de légumineuses qui a frappé les mandis au Karnataka à partir de la mi-septembre et son prix moyen dans l’État est actuellement d’environ 6 207 Rs/quintal, soit 15 % de moins que son MSP. Le prix du Mandi au Karnataka est encore plus bas que la moyenne pan-indienne de Rs 6,418/quintal ce mois-ci. Le Centre avait auparavant augmenté le MSP du moong de 1,1% à 7 275 Rs/quintal pour la campagne agricole 2021-22 (juillet-juin). Les MSP d’Urad et de tur ont été augmentés de 5 % chacun, d’une année sur l’autre.

Au cours de 2020-21, le Centre avait acheté près de 12 lakh tonnes de légumineuses et d’oléagineux (d’une valeur de Rs 6 742,51 crore à la valeur MSP) au profit de sept agriculteurs lakh du Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Telangana, Haryana, Odisha et Rajasthan.

Le gouvernement a également déclaré que l’achat de 51 000 tonnes de coprah du Tamil Nadu avait été approuvé pour la saison 2021-22 et que plus de 8 tonnes avaient déjà été achetées.

Pendant ce temps, le Centre a transféré plus de Rs 85 000 crore par le biais d’un transfert d’avantages directs (DBT) à près de 5 millions d’agriculteurs pour l’achat d’un record de 43,3 millions de tonnes (MT) de blé cette année, 11% de plus qu’en 2020-21 (avril-mars). Le transfert du montant acheté directement sur les comptes bancaires des agriculteurs dans tous les États producteurs est intervenu au milieu de la demande des agriculteurs de leur fournir une garantie légale pour pouvoir vendre leurs produits dans les MSP fixés par le gouvernement.

L’approvisionnement en paddy de la saison en cours, se terminant le 30 septembre, a atteint 88,96 MT au 5 septembre, en hausse de 16,4% par rapport à l’année dernière, pour lesquels Rs 1,67,960,77 crore ont été transférés à plus de 13 millions d’agriculteurs via DBT.

