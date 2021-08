Le Centre approuve les neuf noms envoyés par le Collegium pour élévation à la Cour suprême

De manière significative, aucune nomination n’a été faite après la retraite de l’ancien CJI Ranjan Gogoi le 19 mars 2019.

Le gouvernement central a approuvé les neuf noms, dont trois femmes juges de haute cour, recommandés par le Supreme Court Collegium pour nomination à la plus haute juridiction, a rapporté jeudi The Indian Express.

Le rapport cite des sources affirmant que les recommandations ont été « traitées, approuvées et transmises au président pour délivrance de mandats de nomination ».

Le SC Collegium, composé du juge en chef NV Ramana et des juges UU Lalit, AM Khanwilkar, DY Chandrachud et L Nageswara Rao, avait recommandé le 17 août neuf noms, dont huit juges de la Haute Cour et un avocat, pour l’élévation à la cour suprême.

