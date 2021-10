Le Centre approuve un nouveau plan de zone côtière pour Mumbai afin de libérer plus d’espace pour les bâtiments et les sociétés résidentielles

in

Le secrétaire principal (Environnement), Manisha Mahiskar, a déclaré par l’Indian Express que la nouvelle politique CRZ de la ville sera désormais mise en œuvre avec la notification finale du CZMP par le centre.

Le plan de gestion de la zone côtière (CZMP) pour Mumbai a enfin obtenu le feu vert du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique de l’Union. Avec l’approbation du nouveau plan de zone côtière, l’interdiction des activités de développement qui s’appliquait auparavant jusqu’à 100 mètres de la ligne de marée haute ne sera désormais appliquée que jusqu’à 50 mètres, ouvrant ainsi l’espace excédentaire dans toutes les zones côtières de la ville, a rapporté l’Indian Express. La décision est importante car plusieurs sociétés résidentielles et bidonvilles de la ville seront légalement autorisés à entreprendre des plans de réaménagement dans l’espace excédentaire ouvert par le nouveau plan de zone côtière.

Il est pertinent de noter que le nouveau plan de gestion de la zone côtière approuvé par le centre était resté dans les limbes depuis 2019. Le centre avait approuvé la notification de zone de réglementation côtière, 2019 émise par le gouvernement de l’État, dissociant l’indice de surface utile de la zone de réglementation côtière ( CRZ). L’approbation avait ouvert la voie aux sociétés résidentielles, aux bidonvilles et à d’autres projets de développement pour entreprendre les plans de réaménagement de l’espace libéré. Cependant, le bonheur parmi les parties prenantes a été de courte durée car le gouvernement central a lié la notification CRZ aux cartes du plan de gestion de la zone côtière (CZMP). Le couplage de la notification CRZ avec le CZMP et l’approbation finale de celle-ci par le ministère de l’Environnement ont pris encore deux ans.

Alors que les sociétés résidentielles et les bidonvilles seront désormais autorisés à étendre leurs projets plus près de la mer, le développement intervient également à la suite de plusieurs rapports sur le changement climatique mettant en évidence la vulnérabilité de la ville de Mumbai à l'élévation du niveau de la mer. L'écologiste Debi Goenka, qui est associée à la Conservation Action of Trust, a déclaré à l'Indian Express que le commissaire municipal de Mumbai avait récemment admis que 80 pour cent de la ville de Mumbai seraient submergés par l'eau d'ici 2050. Goenka a ajouté qu'il serait intéressant de voir comment le les lignes de danger ont été délimitées dans les nouvelles cartes du plan de gestion des zones côtières (CZMP).

Les normes de la zone de régulation côtière (CRZ) sont l’une des lois environnementales cruciales du pays qui limitent l’expansion des industries nocives, des habitations humaines, des projets d’infrastructure dans les limites côtières sensibles qui abritent la vie aquatique indispensable, les récifs coralliens, l’espace de reproduction des tortues, entre autres. Surtout, l’expansion des habitations humaines jusque dans les limites côtières est dangereuse car la zone devient vulnérable lors des cyclones, des marées et d’autres phénomènes naturels.

