Le centre Barclays annonce un nouveau mandat sur les vaccins

Il n’y aura pas de débat pour savoir si les gens du Barclays Center cette saison seront vaccinés.

Vendredi, dans une annonce, les Brooklyn Nets et New York Liberty ont publié des déclarations concernant la politique de vaccination au centre Barclays pour le reste de la saison WNBA et la prochaine saison NBA.

La preuve d’une vaccination est désormais une exigence pour toute personne qui travaille dans l’arène et toute personne qui prévoit assister à un match dans un proche avenir.

Le communiqué indique que la nouvelle règle évolue conformément à un récent mandat du maire de New York, Bill de Blasio, exigeant une preuve de vaccination pour les employés et les invités de diverses entreprises, notamment des restaurants, des gymnases et des centres de divertissement.

Le communiqué indique que le mandat des vaccins commencera le 13 septembre.

Une déclaration concernant notre politique de vaccination au @barclayscenter. Pour plus d’informations : https://t.co/Z2oX5KY8I5 pic.twitter.com/CZkFSeymDh – Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 13 août 2021

Bien qu’il s’agisse d’un mandat conformément à une loi de la ville, c’est probablement quelque chose que nous pouvons attendre des arènes et des équipes de la WNBA et de la NBA. Et pas seulement pour ses employés, mais aussi pour les joueurs.

La NBA utilise déjà une politique de vaccination stricte pour la Summer League à Las Vegas, où les joueurs doivent essentiellement rester isolés s’ils ne sont pas vaccinés. Pour la WNBA, 99% de la ligue est déjà vaccinée – aucun mandat n’était requis. Il s’agit simplement de s’assurer que les invités et les employés des arénas le sont aussi.

Ces nouveaux règlements des deux ligues envoient un message clair aux joueurs, au personnel et au public : faites-vous vacciner si vous voulez assister, travailler et jouer réellement à ces matchs.

Ce n’est pas une mauvaise chose. Attendez-vous à ce que plus d’équipes et d’arènes emboîtent le pas.