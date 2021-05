Le centre Bob Dylan de Tulsa sera ouvert au public en mai 2022

le Bob Dylan Centre de Tulsa, Oklahoma ― un musée dédié aux artefacts des archives massives du chanteur ― ouvrira ses portes au public le 10 mai 2022. L’annonce du Bob Dylan Center intervient cinq ans après l’arrivée des archives secrètes Bob Dylan au Centre de Tulsa pour Recherche américaine au Musée Gilcrease.

Les archives ― achetées par la George Kaiser Family Foundation ― contiennent plus de 100 000 articles, y compris des paroles manuscrites, des concerts et des séquences en direct inédits, des photographies rares et des enregistrements inédits; l’un de ces enregistrements, la plus ancienne version connue de «Don’t Think Twice, It’s All Right» que Dylan a enregistré dans l’appartement de ses amis à l’automne 1962, est disponible au téléchargement avec l’aimable autorisation du Bob Dylan Center.

Parmi les expositions du Centre, on trouve une présentation en constante évolution d’éléments des archives, une chronologie multimédia qui retrace la vie et la carrière de Dylan depuis sa jeunesse dans le Minnesota jusqu’à nos jours, une Columbia Records Gallery qui donne un regard en profondeur sur son LPs légendaires et une salle de projection présentant des films scénarisés, des documentaires, des concerts et du matériel inédit sur Dylan.

Le musée de trois étages ― situé près de la ville Woody Guthrie Au centre et face au centre-ville de Tulsa, l’espace public Guthrie Green ― présente une rare photographie de Dylan de 1965, prise par Jerry Schatzberg, sur la façade du bâtiment. Le musée a été conçu par le cabinet d’architectes Olson Kundig, dirigé par Alan Maskin.

«J’aimerais voir le centre Dylan être un aimant actif et vivant pour les fans de Dylan et les fans de musique du monde entier», a déclaré Ken Levit, directeur exécutif de la Kaiser Family Foundation, à Rolling Stone. «J’aimerais que ce soit un lieu actif de bourses d’études et j’espère que cela insufflera à notre communauté plus d’artistes et d’auteurs-compositeurs et que ce sera un cadeau qui continue de donner.» Visitez le site officiel du Centre Bob Dylan pour plus d’informations.

