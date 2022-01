Le centre conservera les critères de revenu de Rs 8 lakh pour le quota EWS, dit que SC changera les normes l’année prochaine

Le gouvernement a déclaré que la modification des normes à un moment où les admissions et l’attribution des collèges pour les NEET sont en cours, entraînera des complications.

Le Centre a déclaré à la Cour suprême qu’il maintiendrait la limite de revenu annuel existante de Rs 8 lakh pour l’identification des bénéficiaires de la réservation de la section économiquement plus faible (EWS) pour l’admission aux cours de médecine à travers le pays.

Dans un affidavit déposé devant la plus haute juridiction samedi, le gouvernement a déclaré que la modification des normes à un moment où les admissions et l’attribution des collèges pour les NEET sont en cours, entraînera des complications. « Le gouvernement central a décidé d’accepter les recommandations du comité, y compris la recommandation d’appliquer les nouveaux critères de manière prospective », a déclaré le Centre.

Le comité de trois membres comprenant l’ancien secrétaire aux finances du syndicat Ajay Bhushan Pandey, le secrétaire membre de l’ICSSR VK Malhotra et le principal conseiller économique Sanjeev Sanyal, a déclaré dans son rapport soumis au Centre le 31 décembre : « Le comité est arrivé à la conclusion que le les critères de revenu de Rs 8 lakh ne sont pas trop inclusifs.

Parallèlement à la limite de revenu, le Centre avait établi d’autres conditions pour l’identification du SAP, telles que la famille du bénéficiaire ne doit pas posséder ou posséder cinq acres de terre agricole, un appartement résidentiel de 1 000 pieds carrés et plus ou un terrain résidentiel de 100/200 mètres carrés et plus dans les municipalités notifiées/non notifiées.

Les critères révisés du SAP, à la suite des recommandations du comité, conservent le plafond de revenu annuel de Rs 8 lakh mais excluent les familles possédant des terres agricoles de cinq acres ou plus, quel que soit leur revenu.

L’affidavit déposé par le Centre était une réponse au tribunal demandant au gouvernement pourquoi il avait opté pour un revenu annuel inférieur à Rs 8 lakh pour identifier les bénéficiaires potentiels du SAP parmi le quota de toute l’Inde.

Lors de la dernière audience, en novembre, le solliciteur général Tushar Mehta, représentant le gouvernement, a déclaré que les critères de revenu existants seraient réexaminés et qu’une décision serait prise dans les quatre semaines.

Le gouvernement avait précédemment fait valoir que le critère de revenu annuel de Rs 8 lakh était conforme aux articles 14, 15 et 16 de la Constitution.

