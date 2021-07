Le centre d’art Cheech Marin Chicano de Riverside nomme son directeur .

Le Centre Cheech Marin pour l’art et la culture chicanos du Riverside Art Museum a nommé María Esther Fernández en tant que directrice artistique, le poste le plus élevé du centre et la personne qui dirigera les visions de la conservation et de la programmation du projet en cours de développement dans l’ancienne bibliothèque publique de Riverside. .

“The Cheech”, comme on l’appelle, devrait ouvrir ses portes le 8 mai. Il présentera la collection personnelle de Marin d’environ 700 articles. ainsi que des œuvres prêtées par des artistes, des collectionneurs et d’autres institutions. Il présentera également des expositions itinérantes.

Le centre est un partenariat public-privé entre la ville de Riverside, le Riverside Art Museum et Marin, l’acteur mexicain américain de troisième génération et de cinéma et de télévision qui collectionne l’art chicanx depuis quatre décennies.

María Esther Fernández, directrice artistique du Cheech Marin Center for Chicano Art & Culture.

(Charlie Pizarre)

Dans l’annonce de mardi, Marin a déclaré que Fernández apportait “une richesse d’expérience et d’expertise dans l’histoire de l’art chicano qui s’aligne bien avec le Cheech”.

Fernández vient au Cheech du Triton Museum of Art de Santa Clara, en Californie, où elle a travaillé pendant 16 ans et a récemment été conservatrice en chef et directrice adjointe. Elle a reçu une subvention du California Arts Council en 2018 pour étudier l’impact des pratiques de conservation sur la représentation et l’accès de la communauté Chicanx dans les musées d’art contemporain. Elle co-organise une rétrospective du travail d’Amalia Mesa-Bains qui sera présentée en première au Berkeley Art Museum et au Pacific Film Archive au printemps 2023.

Une priorité absolue au Cheech, a déclaré Fernández, est d’« élargir le récit de l’art chicanx ».

“Nous avons la possibilité de tirer parti de cette grande collection et des ressources du musée de manière ciblée”, a-t-elle déclaré, “dans le développement de programmes communautaires innovants, dans le développement de la bourse, en comblant les lacunes dans l’histoire de l’art américain et les lacunes dans la collection – en expansion la collection – pour vraiment créer un dialogue critique autour de ce qu’est et peut être l’art de Chicanx.

La vision de Fernandez car le musée est intimement lié à son passé. Fille d’immigrés, elle est née à Chicago et a grandi à Inglewood à la fin des années 80 et 90. C’était une époque, a-t-elle dit, «où il y avait un sentiment anti-immigré endémique, le soulèvement de LA après les verdicts de Rodney King, et toutes ces expériences ont été formatrices. Et bon nombre de ces problèmes auxquels nous sommes encore confrontés aujourd’hui.

Ces expériences ont conduit Fernández à se spécialiser en études chicanx et ethniques à l’UC Berkeley, où elle a été encadrée par des artistes tels que Celia Herrera Rodríguez et Yolanda López, dont le travail s’inspire du mouvement chicano. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en études visuelles et critiques du California College of the Arts de San Francisco. Ses études universitaires, a-t-elle dit, ont conduit à une compréhension plus profonde de la marginalisation de l’art chicanx dans le grand monde de l’art.

« Je cherche donc à développer des programmes et à organiser des expositions qui répondent à ces lacunes », a-t-elle déclaré. « Et en réfléchissant à la façon dont les pratiques muséales peuvent perpétuer la marginalisation et en voyant un besoin crucial de développer des pratiques équitables ».

Le Cheech exposera des peintures, des dessins et des gravures ainsi que des sculptures, des photographies, des installations, des œuvres de techniques mixtes et de l’art vidéo. Le Musée national d’art mexicain de Chicago et le Musée mexicain de San Francisco, entre autres, possèdent des collections d’art chicanx, mais Marin a été à l’avant-garde de la collection du genre, a déclaré Fernández.

“C’est une très grande collection”, a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas dire que c’est le plus grand, car il y a des collectionneurs au Texas et en Californie, mais c’est celui qui a le plus voyagé et écrit. Il y a eu beaucoup, beaucoup d’expositions dessus, il a fait des tournées dans tout le pays, donc à cet égard, c’est très important.

Le Cheech ouvrira avec une installation d’œuvres sélectionnées de la collection de Marin. L’exposition temporaire inaugurale sera réalisée par des artistes d’origine mexicaine, les frères De La Torre. “Collidoscope: A De La Torre Brothers Retro-Perspective” a été organisé par le Riverside Art Museum en partenariat avec le Smithsonian Latino Center.

Fernández espère que les expositions susciteront la conversation.

« L’objectif global du programme de conservation pour moi, l’objectif global, serait de compliquer vraiment nos discussions autour de l’art chicanx », a-t-elle déclaré.

Beaucoup de gens pensent que l’art chicanx est un art issu du mouvement – ​​et c’est le fondement, la base de l’œuvre, a déclaré Fernández. Mais fini au fil des décennies, le travail a évolué.

« Il y a beaucoup de dialogue à avoir », a-t-elle déclaré. “J’espère que la collection et le centre seront un catalyseur pour cela, un endroit où ces conversations peuvent avoir lieu.”

Fernández prend ses fonctions en août.

