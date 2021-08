Le centre de démarrage de logiciels de gestion des dépenses de la région de Seattle lève 50 millions de dollars

Le PDG du centre, Naveen Singh. (Photo au centre)

Center, la startup basée à Bellevue, dans l’État de Washington, qui fabrique des logiciels de gestion des dépenses, a levé 50 millions de dollars de nouveaux financements, a confirmé la société mardi.

Le tour de la série B fait suite à un montant non divulgué levé dans un tour d’amorçage et à 7,5 millions de dollars levés dans une série A.

Center est dirigé par le PDG Naveen Singh. Son père, l’ancien PDG et co-fondateur de Concur, Steve Singh, est un investisseur fondateur et président exécutif.

“Nous sommes stimulés par la valeur que nous offrons à notre clientèle en expansion rapide”, a déclaré Naveen Singh à .. « Nous rendons les solutions de gestion des dépenses accessibles aux entreprises de toutes tailles, et avec le temps, dans toutes les zones géographiques. »

Center, qui a démarré il y a plusieurs années avec une carte de crédit d’entreprise de nouvelle génération dotée d’un écran tactile et d’une batterie intégrés, a lancé sa solution de gestion des dépenses en février 2020.

Singh a déclaré que le Centre avait attiré un nouvel investisseur principal, mais qu’il ne fournissait pas d’informations supplémentaires sur les investisseurs pour le moment.

“Nos investisseurs, ainsi que nos clients et partenaires, partagent tous notre vision de la façon dont les logiciels en temps réel, axés sur le marché de la gestion des dépenses, amélioreront considérablement l’expérience client et offriront une valeur nettement supérieure aux solutions actuelles”, a déclaré Singh.

Steve Singh et son frère Raj Singh ont aidé à lancer Concur en 1993. Le géant des frais de voyage a vendu à SAP pour 8,3 milliards de dollars en 2014. Center est similaire en ce sens qu’il propose des solutions pour la gestion des dépenses des employés, mais la startup cible les clients qui ont 50 à 1 000 employés et une petite équipe financière qui peuvent être embourbés par des tâches de traitement des dépenses manuelles et inefficaces.

Naveen Singh a déclaré que les nouveaux fonds seraient utilisés pour continuer à développer l’entreprise.

Centre compte maintenant plus de 75 employés et se développe rapidement à Bellevue, Minneapolis et de plus en plus à travers le pays.