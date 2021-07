Le centre de formation Alienware de Team Liquid est hors de ce monde – et d’autres sont en cours

La ville d’Utrecht aux Pays-Bas n’est pas susceptible de susciter la reconnaissance de nombreuses personnes en dehors de l’Europe. À moins que ce ne soit le cas, vous êtes impliqué dans le monde en constante expansion de l’esport, un genre entier de jeu compétitif qui est rarement mentionné dans les actualités grand public et à la télévision. Alors qu’Utrecht est généralement connue pour ses beaux canaux et sa grande histoire, elle abrite également désormais le centre de formation Alienware, le siège européen de Team Liquid.

Pour les inconnus, Team Liquid est l’une des plus grandes organisations d’esports au monde, couvrant tout, de Super Smash Bros à Counter-Strike : Global Offensive. En fait, les racines de Team Liquid remontent à Utrecht il y a plus de deux décennies, fondée dans la chambre du co-PDG Victor Goossens. considérez qu’il s’agit de la maison 2.0.

Le centre de formation basé à Utrecht n’est pas le seul siège mondial des géants de l’esport, qui ont un autre siège à Los Angeles, mais c’est certainement un campus à couper le souffle. J’ai parlé à Jason Lucas Luijckx, responsable principal des partenariats pour Team Liquid, pour en savoir plus sur l’avenir de leur industrie et les choix de conception prudents qui ont servi à construire le centre de formation Alienware.

Si vous n’avez pas regardé la visite vidéo du centre de formation situé ci-dessous, je vous implore de le faire. Son design est à la fois extravagant et de bon goût, mélangeant des aspects de design modernes tels que l’éclairage à bande LED avec des plantes vivantes, du bois de bambou et des murs blancs et propres.

Il s’agit d’un bâtiment qui a l’air d’être plus chez soi abritant certaines des stars du sport traditionnel les mieux payées au monde plutôt que ce que beaucoup de gens peuvent juger comme juste “un groupe de joueurs”, mais sa création et sa nécessité sont un témoignage de juste le chemin parcouru par l’industrie de l’esport, indépendamment de son attrait souterrain apparent pour certains publics plus âgés.

Lorsque j’ai mentionné cela, Luijckx m’a rapidement corrigé – ce n’est pas parce que l’industrie n’a pas la même couverture à la télévision ou dans la presse écrite que l’attrait de l’esport est sous-représenté.

Esports vs tradition

L’esport ressemble toujours à une industrie de niche pour quiconque en dehors de la sphère du jeu, mais vous pouvez remplir les stades, et votre centre d’entraînement est plus cool que la plupart que j’ai vu dans un environnement sportif. Avec une popularité croissante, voyez-vous l’Esport rivaliser avec l’industrie du sport traditionnelle, et dans combien de temps pensez-vous que cela se produira ?

Luijckx rit en répondant “Absolument. Aux États-Unis par exemple, League of Legends à lui seul est déjà considéré comme le 4e plus gros “sport” en termes d’audience. Le championnat du monde LoL attire plus de téléspectateurs que le Superbowl. Et ce n’est qu’un match ! Équipe Liquid participe à plus de 17 jeux différents.”

Si je devais choisir le conseil commercial que j’ai le plus entendu, ce serait de diversifier votre portefeuille, ce que Team Liquid a fait à merveille. Ils participent à des tournois mondiaux pour des jeux populaires comme Fortnite, Apex Legends et Rocket League, et cette adaptabilité en a fait l’une des équipes d’esports les plus performantes au monde.

« L’audience est normalement l’une des mesures les plus importantes, et pour l’audience, je dirais que l’esport rivalise déjà avec les sports traditionnels. Est-ce que je le vois devenir plus important que le football (football) au cours des dix prochaines années ? Probablement pas, mais dans des endroits comme aux États-Unis, League of Legends est déjà plus gros que la Ligue nationale de hockey », déclare Luijckx.

Il poursuit en soulignant que les deux mondes fusionnent également, avec de nombreux investisseurs sportifs de haut niveau tels que le propre groupe d’investisseurs de Team Liquid, aXiomatic Gaming, partageant des liens entre les genres sportifs nouveaux et traditionnels. Par exemple, Peter Guber, co-président exécutif et co-fondateur d’aXiomatic possède également les LA Dodgers et LAFC.

Luijckx déclare également avec fierté : “Nous avons également récemment signé un joueur de la WNBA (Association nationale de basket-ball féminin), Aerial Powers. Elle a remporté le championnat WNBA l’année dernière et c’est une passionnée de streamer et de joueuse qui joue pour Team Liquid en plus de la WNBA. ” (Powers a signé avec Team Liquid en janvier après avoir participé à son tournoi Valorant Pro-Am début 2020, selon Esports Insider.)

Un bâtiment high-tech pour une industrie high-tech

(Crédit image : liquide d’équipe / Dell)

La nouvelle installation est magnifique! Comment est-il utilisé par une de vos équipes dans une journée type ?

Luijckx a expliqué “Lorsque les architectes l’ont construit, il était très important pour nous qu’il soit construit de manière durable. Il y a des panneaux solaires partout, nous avons un jardin naturel sauvage sur le toit. Ils l’appellent une micro-ville parce que c’est mixte -utilisation.”

Team Liquid dispose d’un bureau dédié au sein de ce monument à l’architecture durable, ainsi que de 13 appartements de luxe pour abriter les joueurs. Cette exigence est évidente lorsque l’on considère que la vie d’un joueur d’esport n’est pas un travail typique de 9-5. Des départs tardifs sont nécessaires, souvent en raison des exigences de streaming, de sorte que la formation commence l’après-midi.

Comme vous le verrez dans la vidéo de la visite, un chef professionnel est situé sur place pour préparer les repas de l’équipe, et des modules de streaming entièrement équipés sont disponibles en dehors de l’entraînement pour les joueurs, équipés du dernier matériel Alienware.

“Il y a aussi des salles de scrim qui ont sept configurations pour asseoir cinq joueurs, un entraîneur et un manager.” Luijckx poursuit “Ils auront souvent un programme complet de huit heures pour la journée qui consiste généralement en un entraînement avec des cartes d’entraînement à la visée ou des exercices avec les doigts, des scrims (ou des matchs amicaux avec d’autres équipes) puis une soirée de repos, mais certains joueurs vont utiliser leurs soirées gratuites pour diffuser à leurs fans”.

En regardant autour de la visite des installations, il y a beaucoup de grandes marques qui y sont représentées – Dell Alienware (évidemment), SecretLabs, Monster Energy… Quelle est l’importance de ces partenariats de marque avec vous ? Quels sont les quelques facteurs décisifs qui influencent vos allégeances ?

« Nous ne voulons absolument utiliser que le meilleur », répond Luijckx, « même si je pense que la définition du meilleur est toujours subjective… pour nous, l’élément clé que nous examinons est la mission et la vision d’une entreprise. entreprise depuis plus de 20 ans maintenant, et nous avons toujours été considérés comme une équipe d’esports plus mature et professionnelle que certaines des organisations que vous pourriez voir apparaître dans des jeux comme Fortnite. Il est très important pour nous que nos marques soient alignées avec Team Liquid d’une perspective de mission et de vision.

“Ce qui est vraiment cool, c’est que si vous regardez nos partenaires, à l’exception des ajouts très récents, la plupart d’entre eux sont avec nous depuis de nombreuses années. Dell en particulier est en partenariat avec Team Liquid depuis dix ans maintenant, et nous n’avons généralement pas de partenariats courts parce que nous sélectionnons à un niveau très élevé et nous assurons qu’ils sont alignés avec ce que nous voulons accomplir.”

Que réserve l’avenir?

(Crédit image : Team Liquid / Dell)

Dell a une éthique environnementale fantastique, et cela semble être quelque chose dont vous vous souciez également profondément – pouvez-vous nous parler de la durabilité et du recyclage qui ont été intégrés dans l’installation ?



“Les matériaux renouvelables étaient très importants pour nous”, déclare Luijckx, “L’installation a été construite pour Team Liquid, mais avec notre partenaire Dell, tant d’aspects de son langage de conception Legend ID à l’esprit. Tout le bois est à base de bambou, les panneaux acoustiques au plafond sont fabriqués avec des plastiques PET recyclés à 100 %. Nous utilisons même un système de circulation de chaleur qui prend les fumées et l’air chaud du poêle dans la cuisine, et cette énergie est ensuite utilisée pour chauffer l’installation.

Un point est également soulevé sur la santé des joueurs vivant et s’entraînant dans un tel établissement. L’image d’un « joueur professionnel » dans de nombreux esprits plus âgés sera celle d’un adolescent gras, blotti sur un PC pendant des jours, mais Team Liquid tient à s’éloigner de cette image, non pas parce que ce n’est pas la réalité actuelle pour les esports professionnels joueurs, mais apparemment parce qu’il peut vite devenir trop précis.

“Il y a quelques années, les normes pour l’esport étaient que les joueurs vivaient dans des” maisons de jeux “, traditionnellement un espace de deux chambres avec des lits superposés par chambre, puis une salle de jeux dans l’espace de vie où les joueurs seraient là pendant 16 heures par jour, côte à côte et vivant de pizza et de boissons énergisantes.” Le visage de Luijckx ressemble au mien, grimaçant légèrement à cette pensée.

“Ce stéréotype ne s’applique plus. Nous avons un grand salon, avec un mur végétal vivant dans l’installation, avec des plantes saisonnières qui changent tout au long de l’année et fournissent de l’oxygène et de la paix à l’environnement. Il était très important de soutenir non seulement physiquement la santé, mais aussi la santé mentale de nos joueurs”

Il s’agit du deuxième centre d’entraînement construit par Team Liquid – les premiers jours, mais avez-vous un endroit de rêve pour un troisième ?

J’admets que Luijckx a l’air à la fois excité et nerveux de répondre à ma dernière question, en riant “comment puis-je dire cela… nous envisageons définitivement de construire une installation supplémentaire et nous recherchons déjà des emplacements. Je ne peux pas révéler où, mais je peux dire que le nouveau centre d’entraînement sera sur un autre continent et que nous viendrons là où se trouvent beaucoup de nos fans.”

Il a percé à la maison que “nos fans sont très importants pour nous, donc pour un prochain centre de formation Alienware, chaque fois que cela se produira, il arrivera dans un espace où nos fans sont super excités de nous avoir”.

Le temps que j’ai passé à poser des questions à Luijckx m’a certainement enthousiasmé non seulement pour l’avenir de Team Liquid, mais aussi pour le développement et la portée de l’esport dans les années à venir. L’industrie a explosé en un laps de temps relativement court, avec des prix et des tournois qui auraient probablement époustouflé l’esprit d’une génération plus âgée qui est plus que probablement complètement inconsciente de son existence.

Si vous cherchez à vous adapter à l’avenir de l’industrie du sport, vous pouvez continuer à regarder vos équipes de football ou de basket-ball préférées en toute sécurité, mais vous pouvez envisager de vous transformer en quelques matches de championnat d’Apex Legends ou de Smash Bros.