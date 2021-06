Le centre de la Voie Lactée ressemble à une œuvre d’art – .

Le télescope spatial Hubble de la NASA a fourni tellement d’images incroyables d’objets et de structures dans l’espace qu’il est facile d’oublier que la NASA dispose de beaucoup d’autres matériels de balayage spatial qui font des heures supplémentaires pour faire leurs propres découvertes. L’un d’entre eux est l’observatoire à rayons X Chandra qui, comme son nom l’indique, détecte l’énergie des rayons X dans l’espace. Il a été conçu pour durer environ cinq ans dans l’espace, mais il en compte déjà plus de 21 et il est sur le point d’avoir son 22e anniversaire dans quelques mois.

Chandra est un outil extrêmement puissant car il peut ignorer la lumière visible et regarder plus profondément dans notre propre galaxie de la Voie lactée que les télescopes qui voient les bandes de lumière visible ou UV. Combinées aux observations faites par le radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud, les scientifiques utilisant les données de Chandra ont fourni une vue du centre de la Voie lactée qui est tout simplement époustouflante.

L’image que vous voyez ci-dessus (et la version complète ci-dessous) est le Centre Galactique. C’est la collection d’objets en plein milieu de la galaxie et c’est sur quoi orbite notre Soleil, nous emportant tous des objets plus petits avec lui. Si cela ressemble plus à une sorte de peinture artistique, c’est parce que Chandra capture des rayons X de différentes couleurs et que le télescope MeerKAT remplit ses propres détections en gris et en violet. Cette collection d’énergie, de gaz et de champs magnétiques s’appelle un fil.

L’image incroyable a été publiée dans le cadre d’une nouvelle étude de Q. Daniel Wang de l’Université du Massachusetts à Amherst. Wang s’est concentré sur cette zone pour mieux comprendre le temps galactique, qui est le flux d’énergie à travers la galaxie.

« Une nouvelle étude sur les propriétés des rayons X et radio de ce fil par Q. Daniel Wang de l’Université du Massachusetts à Amherst suggère que ces caractéristiques sont liées entre elles par de fines bandes de champs magnétiques », écrit la NASA. «Ceci est similaire à ce qui a été observé dans un fil précédemment étudié. De telles bandes peuvent s’être formées lorsque des champs magnétiques alignés dans différentes directions sont entrés en collision et se sont tordus les uns autour des autres dans un processus appelé reconnexion magnétique. Ceci est similaire au phénomène qui éloigne les particules énergétiques du Soleil et est responsable de la météo spatiale qui affecte parfois la Terre. »

La recherche elle-même est importante en raison de l’impact que la météo spatiale peut avoir sur la Terre et d’autres plantes à proximité, ainsi que de la technologie humaine envoyée dans l’espace. En savoir plus sur la météo spatiale sera essentiel lorsque des groupes comme la NASA seront prêts à envoyer des humains dans des endroits comme Mars, car la météo spatiale pourrait avoir un impact sévère sur ces voyages. Le bonus supplémentaire est que les images générées par ces données sont tout simplement géniales et nous offrent un regard inédit sur des parties de notre galaxie d’origine qui ne pourraient tout simplement pas être vues autrement.

