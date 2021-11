Mehbooba Mufti a exhorté le gouvernement à rétablir le statut spécial ainsi que le statut d’État pour le Jammu-et-Cachemire.

Le président du PDP et ancien ministre en chef, Mehbooba Mufti, a exprimé l’espoir que le gouvernement corrigera et renversera les « changements illégaux apportés à J&K depuis août 2019 ». Mufti faisait référence à l’abrogation de l’article 370 et dépouillait la vallée de l’État en la séparant en deux territoires de l’Union.

La réaction de Mehboob Mufti est intervenue après que le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le retrait des trois lois agricoles controversées contre lesquelles des milliers d’agriculteurs protestent depuis novembre de l’année dernière. Le Premier ministre Modi a annoncé hier l’abrogation des trois lois agricoles au cours de la session d’hiver du Parlement.

« La décision d’abroger les lois agricoles et de présenter des excuses est une mesure bienvenue, même si elle découle de contraintes électorales et de la peur d’être battu lors des élections. Ironiquement, alors que le BJP doit plaire aux gens du reste de l’Inde pour les votes, punir et humilier les Cachemiriens satisfait leur principale banque de votes », a-t-elle écrit sur Twitter.

Alléguant que la décision d’abroger l’article 370 n’a été prise que pour plaire aux électeurs, elle a ajouté : « La profanation de la constitution indienne pour démembrer et déresponsabiliser J&K n’a été prise que pour plaire à leurs électeurs. J’espère qu’ils vont bien sûr corriger ici aussi et annuler les modifications illégales apportées à J&K depuis août 2019. »

Mehbooba Mufti a exhorté le gouvernement à rétablir le statut spécial ainsi que le statut d’État pour le Jammu-et-Cachemire. Elle avait allégué que la situation sécuritaire à J&K s’était détériorée au cours des deux dernières années.

