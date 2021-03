Le centre de València marche avec un pas déterminé vers sa piétonisation

Les places les plus emblématiques du centre de Valence marchent avec un pas déterminé vers leurs projets de réforme des piétons. Si ce mercredi le réaménagement tant attendu de la Plaza de la Reina a reçu le feu vert, qui débutera dans quelques semaines après un tortueux périple bureaucratique marqué par les embouteillages issus du dépôt des ressources, la voie a également été pavée pour le Environnement du marché central (Place de la ville de Bruges et du Mercat).

Comme indiqué par le Département du développement urbain, aucune entreprise n’a fait appel du prix à Pavasal, donc les œuvres de cette enclave, à haute valeur patrimoniale, commencera ce printemps. De cette façon, les deux œuvres coïncideront dans le tempsS’il est vrai que le projet de piétonisation autour de la Lonja, dont le projet est venu de la Generalitat, a été traité plus rapidement dans son itinéraire administratif.

Avec ces performances, le centre-ville va changer radicalement en piétonisant l’axe qui va de la Plaza del Ayuntamiento (déjà rendu aux piétons pour la plupart grâce à une action d’urbanisme tactique) vers le Lonja et le marché central, d’une part, et en direction du cœur historique de la ville, jusqu’à la place de la reine, à côté de la cathédrale et du clocher du Micalet.

Dans le premier cas, 4,8 millions d’euros (hors TVA 21%) seront investis pour réaménager, dans un délai d’un an, le environs de la Lonja, du marché central et de l’église de Santos Juanes. Pour l’adjoint au maire et responsable de l’urbanisme, Sandra GomezC’est une « magnifique nouvelle » car le projet « met en valeur nos principaux joyaux patrimoniaux ».

A l’amélioration du paysage urbain avec de nouveaux trottoirs et arbres, une aire de jeux sera ajoutée sur la place Taula de Canvis. Comme il l’a ajouté, « au début de 2022, l’une des interventions urbaines les plus importantes de la ville pourrait être achevée ».

En outre, différents trottoirs qui sont inclus dans le projet accompagneront les itinéraires des personnes et fourniront un environnement approprié pour chacun des éléments patrimoniaux. « Dans le cas de l’environnement du marché, il sera pavé de pavés récupérés comme élément de connexion avec la mémoire historique », a expliqué Gómez.

Se référant à place de la reine, le réaménagement de l’enclave et la réforme globale de son parking souterrain impliqueront un investissement de 8,9 millions d’euros (TVA non comprise). La conception du bureau d’architecture de José Maria Thomas, co-éditeur du projet avec Antonio Escario Dans le cadre de l’union des entreprises gagnantes du concours d’idées, il combinera les usages quotidiens, religieux, hôteliers et de restauration et même le passage de l’Offre Fallera.

La nouvelle place aura 92 arbres et 13 palmiers, plus les deux existants, 150 buissons et 320 mètres carrés d’espèces aromatiques d’espèces méditerranéennes.

La majeure partie de la chaussée sera en calcaire (10 000 mètres carrés) et 1 028 m2 de granit antidérapant. En outre, il y aura des conteneurs souterrains, un kiosque, une station de taxis (à la sortie, sur la Calle del Mar) et une autre pour le chargement et le déchargement. L’éclairage se trouvera à la fois dans les points de lumière au sol et dans les pôles zénithaux. Il y aura également des systèmes de pulvérisation d’eau et des auvents amovibles pour les périodes les plus chaudes, ainsi que deux fontaines.

Moins de voitures et de bus

La réforme des places du centre supprimera non seulement le trafic privé, les voitures, mais aussi les bus. Après la dernière refonte du réseau EMT, les convois circulent à travers le périphérique intérieur (Colón, Xàtiva …) et le centre historique est accessible avec la nouvelle ligne C-1.