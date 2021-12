Le centre demande au Maharashtra de s’aligner sur ses normes Covid pour les voyageurs

Les directives révisées du ministère de la Santé de l’Union pour les voyageurs internationaux ont rendu obligatoires les tests RT-PCR, quel que soit le statut vaccinal, uniquement pour ceux qui arrivent en Inde en provenance de pays « à risque ». (Source de la photo : IE)

Le ministère de la Santé de l’Union a exhorté mercredi le gouvernement du Maharashtra à s’aligner sur les directives et les procédures opérationnelles standard (SoP) du Centre pour les passagers aériens. Des directives et des procédures d’utilisation divergentes sur les tests obligatoires de Covid-19 et les normes de quarantaine pour les voyageurs en provenance de pays « à risque » pourraient créer des défis pour les passagers nationaux et internationaux. Après l’entrée en vigueur mercredi des nouvelles directives du Centre pour les voyageurs internationaux, le gouvernement du Maharashtra a imposé des restrictions supplémentaires dans les aéroports de l’État. Des restrictions supplémentaires ont également été imposées aux voyageurs nationaux à destination et en provenance du Maharashtra.

Le secrétaire à la Santé de l’Union a exhorté mercredi le gouvernement du Maharashtra à s’aligner sur les directives et les procédures d’utilisation du Centre. Le ministère de la Santé a appelé à une mise en œuvre uniforme des directives dans tous les États/Territoires de l’Union pour éviter les désagréments aux voyageurs.

Le gouvernement du Maharashtra a publié des directives distinctes qui ont rendu obligatoire le test RT-PCR de tous les voyageurs internationaux à l’aéroport de Mumbai, quel que soit le pays d’origine. Les passagers en provenance de pays « à risque » devraient également être placés en quarantaine institutionnelle pendant sept jours. Une quarantaine obligatoire à domicile de 14 jours a été recommandée pour tous les passagers internationaux, même en cas de rapport de test RT-PCR négatif à l’arrivée. Les passagers prenant des vols de correspondance au départ de Mumbai doivent également passer le test RT-PCR obligatoire après avoir débarqué à Mumbai, et la poursuite du voyage serait soumise à un résultat RT-PCR négatif.

Le gouvernement du Maharashtra a également rendu obligatoire le test RT-PCR négatif 48 heures avant la date du voyage pour tous les passagers nationaux voyageant en provenance d’autres États, même s’ils sont complètement vaccinés. Pour voyager dans le Maharashtra, ils auraient besoin d’un rapport RT-PCR négatif ou d’une certification de vaccination complète.

Cela a été fait après que 1 126 passagers ont atterri à Mumbai en provenance d’Afrique du Sud entre le 10 et le 30 novembre avec sept tests positifs pour Covid-19. Leurs échantillons ont été envoyés pour séquençage génomique à l’Institut national de virologie pour vérifier la variante Omicron.

Les directives révisées du ministère de la Santé de l’Union pour les voyageurs internationaux ont rendu obligatoires les tests RT-PCR, quel que soit le statut vaccinal, uniquement pour ceux qui arrivent en Inde en provenance de pays « à risque ». Ceci s’ajoute aux tests de pré-départ effectués 72 heures avant le départ. Les passagers testés positifs doivent être isolés et traités conformément au protocole de gestion clinique, avec des échantillons envoyés pour le séquençage du génome.

Les passagers avec des tests RT-PCR négatifs peuvent quitter l’aéroport, mais doivent rester isolés à domicile pendant sept jours et répéter le test RT-PCR. Les directives révisées exigent également que 2% des voyageurs en provenance de pays qui ne font pas partie de la catégorie «à risque» soient également testés de manière aléatoire dans les aéroports pour Covid-19. Les 11 pays à risque répertoriés sont le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Botswana, la Chine, Maurice, la Nouvelle-Zélande, le Zimbabwe, Singapour, Hong Kong et Israël.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.