Le Centre demande aux États d’intensifier leurs efforts contre les cas de dengue de sérotype II ; ici comment garder votre garde



11 États signalent des cas de dengue de sérotype – II

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a récemment souligné le défi émergent des cas de dengue de sérotype II dans 11 États associés à plus de cas et de complications que d’autres formes de maladies et a exhorté les États à prendre les mesures nécessaires pour sa prévention et son contrôle.

Bhushan a demandé aux États de prendre des mesures telles que la détection précoce des cas, le stockage adéquat de kits de test, l’opérationnalisation des lignes d’assistance téléphonique contre la fièvre, des larvicides et des médicaments. Déploiement d’une équipe d’intervention rapide, recherche des contacts, enquête sur la fièvre, alerte des banques de sang pour maintenir des stocks adéquats de sang et de composants sanguins, suivi des symptômes de la dengue, méthodes de lutte antivectorielle et de réduction des sources à domicile.

Les États déclarant des cas de dengue de sérotype II comprennent l’Uttar Pradesh, le Gujarat, le Karnataka, le Kerala, l’Andhra Pradesh, le Madhya Pradesh, l’Odisha, le Rajasthan, le Maharashtra, le Tamil Nadu et le Telangana.

Signes et symptômes de la dengue sévère

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, voici les signes graves que vous devez surveiller

• Douleur dans l’abdomen

• Sang dans les vomissures ou les selles

• Nausées, Vomissements (au moins 3 fois en 24 heures)

• Douleur dans les yeux, les muscles, l’articulation osseuse

• Épuisé, agité ou irritable

• Saignement du nez ou des gencives

Les signaux d’avertissement apparaissent normalement 24 à 48 heures après la chute de la fièvre. Rendez-vous une seule fois dans une clinique locale ou au service des urgences.

Conseils pour se protéger de la maladie à transmission vectorielle

• Évitez de vous reposer dans des environnements humides et sombres

• Utilisez un insectifuge, portez des chemises à manches longues et des pantalons longs

• Utilisez des moustiquaires sur les fenêtres et les portes. Réparez les trous dans les moustiquaires pour garder les moustiques à l’extérieur.

• Évitez l’accumulation d’eau près de votre maison

• Lorsque vous sortez pendant la haute saison, assurez-vous de porter des chaussures qui couvrent tout votre pied

• Évitez d’utiliser des produits de soins de la peau qui contiennent du parfum car ils attirent les moustiques

