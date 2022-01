Le centre demande aux États et aux UT de revoir la préparation aux infrastructures de santé au milieu de l’augmentation des cas de Covid

Les États et les territoires de l’Union doivent également avoir commencé l’exercice de réaffectation des lits dans les hôpitaux publics et privés pour les cas de Covid afin d’assurer une préparation maximale contre une autre augmentation potentielle des cas.

Le Centre a demandé mardi aux États et aux territoires de l’Union de revoir la préparation des infrastructures, y compris le rétablissement des installations de terrain et de fortune, afin qu’ils ne soient pas en manque s’il y a une augmentation des admissions à l’hôpital en raison de l’escalade des cas de Covid.

Pour faire face à une éventuelle augmentation des cas de COVID-19, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a conseillé le 1er janvier aux États de commencer à mettre en place des hôpitaux de fortune, de constituer des équipes spéciales pour surveiller les patients isolés à domicile, soulignant l’importance de mettre à niveau les infrastructures de santé en temps opportun et rapidement.

Se référant à la lettre de Bhushan, le secrétaire supplémentaire du ministère, Arti Ahuja, a écrit à tous les États, disant qu’il était prévu que les travaux de rétablissement et de remise en service des installations hospitalières de fortune et de fortune auraient commencé.

Les États et les territoires de l’Union doivent également avoir commencé l’exercice de réaffectation des lits dans les hôpitaux publics et privés pour les cas de Covid afin d’assurer une préparation maximale contre une autre augmentation potentielle des cas, a déclaré l’officier dans la lettre secrétaire en chef supplémentaire, secrétaire principal et secrétaire à la santé de tous États.

« Vous pouvez examiner régulièrement cette question à votre niveau pour vous assurer qu’en cas d’augmentation potentielle des admissions à l’hôpital, l’État et l’UT ne manquent pas », a-t-elle déclaré.

Les États devraient également développer des centres de soins Covid dans des chambres d’hôtel et d’autres hébergements similaires pour être liés à des hôpitaux Covid dédiés aux cas bénins ou asymptomatiques, a réitéré Ahuja.

« Il est impératif que les fournitures logistiques telles que les réactifs et les kits de test (à la fois pour la RT-PCR et les tests rapides d’antigènes) soient achetées et maintenues en quantité suffisante pour éviter toute rupture de stock, en cas d’augmentation soudaine du nombre de cas. Il est conseillé que ces mesures préparatoires doivent être prises avec la plus haute priorité et un contrôle régulier peut être assuré. »

