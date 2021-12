Le Centre dévoile 27 projets d’infrastructure frontalière

Le ministre de la Défense a également annoncé la mise en place de « BRO Cafés » dans 75 endroits qui, selon lui, stimuleraient le tourisme et aideraient le personnel des forces armées dans les zones frontalières.

La possibilité de tout type de conflit ne peut être exclue dans l’environnement incertain d’aujourd’hui, a déclaré mardi le ministre de la Défense Rajnath Singh en énumérant le développement d’infrastructures frontalières critiques comme une priorité clé pour renforcer la préparation militaire globale de l’Inde à faire face à tout défi de sécurité.

Le ministre de la Défense s’exprimait après avoir pratiquement consacré à la nation 24 ponts et trois routes, construits par la Border Roads Organization (BRO) dans quatre États et deux territoires de l’Union.

Sur les 24 ponts, neuf se trouvent au Jammu-et-Cachemire, cinq chacun au Ladakh et à l’Himachal Pradesh, trois à l’Uttarakhand et un chacun au Sikkim et à l’Arunachal Pradesh.

Sur les trois routes, deux se trouvent au Ladakh et une au Bengale occidental.

Dans son discours, Singh a déclaré qu’une infrastructure solide dans les zones frontalières est essentielle en ces temps incertains, car elle renforce les capacités stratégiques.

Le point culminant principal a été l’inauguration d’un pont modulaire à double voie de 140 pieds, construit à une hauteur de 11 000 pieds à Flag Hill à Dokala au Sikkim, et la route Chisumle-Demchok à Umling La Pass à plus de 19 000 pieds au Ladakh, qui détient le record Guinness de la plus haute route carrossable du monde, selon le ministère de la Défense.

En référence à l’impasse dans l’est du Ladakh, Singh a déclaré que l’Inde n’aurait pas été en mesure de répondre fortement à l’adversaire dans le secteur nord s’il n’y avait pas eu d’infrastructure dans la région.

« La situation à laquelle nous avons été confrontés récemment dans le secteur nord, et la manière dont nous avons pu répondre fermement à l’adversaire, n’auraient pas été possibles sans le développement d’infrastructures appropriées », a déclaré Singh en référence à l’impasse dans l’est du Ladakh.

« Dans l’environnement incertain d’aujourd’hui, la possibilité de tout type de conflit ne peut être exclue. De telles situations nous motivent encore plus pour le développement de ces zones. C’est une question de fierté que nous ayons le BRO pour la coopération dans le développement de ces domaines », a ajouté Singh.

Il a déclaré que la route du col d’Umling-La permettra un mouvement plus rapide des forces armées, stimulera le tourisme et assurera le développement socio-économique de la région.

« Alors que nous avançons dans le sens du renforcement de notre infrastructure frontalière, nous devons également renforcer nos systèmes de surveillance », a déclaré Singh.

« Des problèmes d’infiltration, d’escarmouches, de commerce illégal et de contrebande, etc. persistent souvent dans les zones frontalières. Compte tenu de cela, le gouvernement avait lancé un système complet de gestion intégrée des frontières il y a quelque temps », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense a également annoncé la mise en place de « BRO Cafés » dans 75 endroits qui, selon lui, stimuleraient le tourisme et aideraient le personnel des forces armées dans les zones frontalières.

Il a déclaré que ces cafés mettront en valeur les traditions locales et disposeront d’installations telles qu’un parking, un coin salon, des boutiques de souvenirs, des salles d’inspection médicale et des galeries de photos.

Singh a également regretté qu’une attention suffisante n’ait pas été accordée au développement des infrastructures frontalières après l’indépendance, mais a affirmé qu’il y avait eu un changement majeur dans l’approche au cours des dernières années.

« Après l’indépendance, nos politiques ont été telles que les zones intérieures du pays se sont développées, mais les zones frontalières sont restées relativement dépourvues de développement. Cette situation a duré longtemps », a-t-il déclaré.

« Au fur et à mesure que nous nous éloignions de Delhi, le graphique du développement a également continué à baisser dans la même proportion. Plus tôt, il a été dit que les gens des zones frontalières sont peut-être loin de Delhi, mais ils ne sont pas loin de nos cœurs. Mais comme le secteur des transports a connu une expansion majeure, c’est devenu un vieux dicton », a déclaré Singh.

Le ministre de la Défense a déclaré que les routes dans les zones frontalières ne sont pas seulement destinées à des besoins stratégiques, mais assurent également une participation égale des zones reculées au développement de la nation.

« De cette façon, ces ponts, routes et tunnels jouent un rôle important dans notre sécurité et dans l’autonomisation de l’ensemble de la nation », a-t-il déclaré.

Se référant à la construction de la route dans le sud du Ladakh, Singh a déclaré que le BRO a réalisé « l’exploit historique » malgré de nombreux défis, notamment celui d’une altitude extrême et d’une température inférieure à zéro.

« C’est une question de fierté non seulement pour BRO mais aussi pour la nation », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense a décrit le pont modulaire indigène à deux voies comme un brillant exemple de « Aatmanirbharta » (autonomie) et a apprécié le fait qu’il a été développé à un coût beaucoup plus bas et peut être démantelé si nécessaire.

« Il s’agit d’une étape importante sur la voie de la réalisation du ‘Make in India’ tel qu’envisagé par notre Premier ministre Narendra Modi. C’est un symbole de la détermination du gouvernement à fournir une connectivité plus rapide aux zones frontalières. Cela ouvrira également la voie à la construction de plus de ponts dans ces zones », a-t-il ajouté.

Singh a déclaré que l’e-inauguration a porté le nombre de projets d’infrastructure exécutés par le BRO à un record de 102 en une seule saison de travail.

Il a également déclaré que la construction de routes, d’autoroutes, de tunnels et de ponts dans les zones frontalières est essentielle à la construction d’une nation forte et prospère, affirmant qu’un pays, qui développe ses propres voies, montre la voie au monde.

Le ministre de la Défense a déclaré que compte tenu des besoins de sécurité du pays, le gouvernement a accordé la priorité absolue au développement des infrastructures dans les zones frontalières.

