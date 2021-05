Le centre dirigé par le BJP poursuivant une politique de vendetta, peut toucher les pieds de Modi pour le bien-être du Bengale: Mamata

Parlant des critiques auxquelles elle a été confrontée pour avoir ignoré la réunion d’examen avec Modi sur la dévastation du cyclone, Banerjee a déclaré: “Cela devait se tenir entre le Premier ministre et le CM.

Alléguant que le centre dirigé par le BJP poursuivait une « politique de vendetta », le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a appelé samedi le gouvernement de l’Union à retirer son ordre rappelant le secrétaire en chef Alapan Bandopadhyay et à autoriser le haut fonctionnaire à travailler pour les gens au milieu du COVID-19 crise.

Elle a également affirmé que le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah essayaient de créer des problèmes pour son gouvernement à chaque étape, car ils n’avaient pas encore accepté la défaite du BJP aux élections législatives. Banerjee a en outre déclaré qu’elle était prête à toucher les pieds de Modi si on lui demandait de le faire pour la croissance et le développement du Bengale occidental.

“Parce que vous (Modi et Shah) ne pouvez pas digérer la défaite du BJP au (Bengale), vous avez commencé à nous créer des problèmes dès le premier jour. Quelle est la faute du secrétaire en chef? « Le rappel du secrétaire en chef au milieu de la crise du COVID montre ensuite que le Centre se livrait à une vendetta politique », a-t-elle affirmé.

Parlant des critiques auxquelles elle a été confrontée pour avoir sauté la réunion d’examen avec Modi sur la dévastation du cyclone, Banerjee a déclaré: «Elle était censée se tenir entre le PM et le CM.

Pourquoi les dirigeants du BJP ont-ils été appelés à la session ? » Elle a également affirmé que les dirigeants de l’opposition n’étaient pas invités à des réunions d’examen similaires tenues au Gujarat et à Odisha, les deux États qui ont également fait face à la fureur des cyclones ces derniers jours.

