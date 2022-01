Le centre dit à SC qu’il a décidé de conserver les critères de revenu de Rs 8 lakh pour déterminer le SAP

Dans son rapport au Centre, le comité a déclaré que la définition de «famille» et de revenu resterait la même que celle de la note de service datée du 17 janvier 2019.

Le Centre a déclaré à la Cour suprême qu’il avait décidé d’accepter la recommandation d’un panel de trois membres de maintenir la limite actuelle de revenu familial brut annuel pour la section économiquement plus faible (EWS) de Rs 8 lakh ou moins. Dans son affidavit déposé dans une affaire liée aux admissions pour NEET-PG, le Centre a déclaré que le panel avait recommandé que « seules les familles dont le revenu annuel est jusqu’à Rs 8 lakh seraient éligibles pour bénéficier de la réservation EWS ».

« Je soumets respectueusement que le gouvernement central a décidé d’accepter les recommandations du comité, y compris la recommandation d’appliquer les nouveaux critères de manière prospective », R Subrahmanyam, secrétaire du ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation, qui a déposé l’affidavit au nom du Centre. dit à la cour suprême. Le gouvernement avait constitué le comité membre, comprenant Ajay Bhushan Pandey, ancien secrétaire aux finances, VK Malhotra, secrétaire membre, ICSSR et Sanjeev Sanyal, conseiller économique principal du Centre, le 30 novembre de l’année dernière, conformément à l’assurance donnée à la plus haute juridiction de revoir les critères de détermination des tronçons économiquement les plus faibles.

Le comité, dans son rapport soumis le 31 décembre de l’année dernière au Centre, a déclaré: «La limite actuelle du revenu familial brut annuel pour le SAP de Rs 8 lakh ou moins peut être conservée. En d’autres termes, seules les familles dont le revenu annuel s’élève à Rs 8 lakh seraient éligibles pour bénéficier de la réservation EWS. » Il a déclaré que la définition de «famille» et de revenu resterait la même que celle de la note de service datée du 17 janvier 2019.

Le panel a recommandé : « EWS peut toutefois exclure, quel que soit son revenu, une personne dont la famille possède 5 acres de terres agricoles et plus. Les critères de l’actif résidentiel peuvent être complètement supprimés. Sur la question de l’applicabilité des critères, le panel a déclaré avoir délibéré sur la question épineuse de savoir à partir de quelle année les critères suggérés dans le rapport devraient être utilisés, adoptés et rendus applicables.

Le panel a déclaré avoir constaté que les critères existants (les critères applicables avant ce rapport) étaient utilisés depuis 2019 et que la question de l’opportunité des critères existants et de la possibilité de leur réexamen ne s’est posée que récemment dans le lot de pétitions liées aux admissions. dans NEET-PG.

«Au moment où ce tribunal a commencé à examiner ladite question et que le gouvernement central a décidé de revoir les critères en nommant ce comité, le processus concernant certaines nominations/admissions a eu lieu ou doit avoir été à un stade irréversible et avancé. Le système existant qui dure depuis 2019, s’il était perturbé à la fin ou à la fin du processus, créerait plus de complications que prévu tant pour les bénéficiaires que pour les autorités », a-t-il déclaré.

Le panel a déclaré qu’en cas d’admission dans des établissements d’enseignement, l’adoption soudaine de nouveaux critères retarderait inévitablement et nécessairement le processus de plusieurs mois, ce qui aurait inévitablement un effet en cascade sur toutes les futures admissions et activités éducatives/enseignements/examens qui sont liés par divers prescriptions légales ou judiciaires.

« Dans ces circonstances, il est totalement déconseillé et peu pratique d’appliquer les nouveaux critères (qui sont recommandés dans ce rapport) et de changer le poteau d’objectif au milieu des processus en cours, ce qui entraîne des retards inévitables et des complications évitables. Lorsque le système existant est en cours depuis 2019, aucun préjudice grave ne serait causé s’il se poursuit cette année également », a recommandé le panel.

Il a déclaré que la modification des critères à mi-chemin entraînerait également une série de litiges devant les tribunaux à travers le pays par les personnes dont l’éligibilité changerait soudainement.

« Le comité, par conséquent, après avoir analysé le pour et le contre sur cette question et après avoir examiné sérieusement, recommande que les critères existants et en cours dans chaque processus en cours où une réservation SAP est disponible, soient poursuivis et que les critères recommandés dans ce rapport puissent être appliqués. applicable à partir du prochain cycle de publicité / admission », a-t-il déclaré.

Le panel a recommandé que l’échange de données et les technologies de l’information soient utilisés plus activement pour vérifier les revenus et les actifs et pour améliorer le ciblage des réservations de SAP ainsi qu’à travers les programmes gouvernementaux.

« Un cycle de boucle de rétroaction de trois ans peut être utilisé pour surveiller les résultats réels de ces critères, puis être utilisé pour les ajuster à l’avenir », a-t-il déclaré.

Le 25 novembre, le Centre avait déclaré au tribunal suprême qu’il avait décidé de revoir les critères de revenu annuel de Rs 8 lakh pour déterminer la catégorie EWS pour la réservation dans les admissions et les emplois, et le conseil pour les cours de médecine de troisième cycle NEET sera encore reporté de quatre semaines.

Le tribunal suprême a entendu un lot de plaidoyers déposés par des étudiants contestant les avis du Center and Medical Counselling Committee (MCC) du 29 juillet 2021 prévoyant une réservation de 27% pour les autres classes arriérées (OBC) et de 10% pour la catégorie EWS dans l’éligibilité nationale. admissions au test d’entrée cum (NEET-PG) pour les cours de médecine pour l’année universitaire en cours. La plus haute juridiction avait reporté l’affaire pour une nouvelle audience le 6 janvier.

Le 21 octobre, la plus haute juridiction avait demandé au Centre s’il souhaitait revoir les critères de détermination de la catégorie SAP pour la réservation dans les admissions NEET-PG.

