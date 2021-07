Le centre doit marcher légèrement avec le ministère de la coopération

Le fait d’avoir un ministère à son nom plutôt qu’un simple département rehaussera sans aucun doute la stature du secteur.

La création d’un ministère du secteur coopératif du pays, sous la direction du ministre de l’Intérieur, a alimenté les appréhensions selon lesquelles le Centre pourrait chercher à assumer certains des pouvoirs maintenant avec les États dans un espace qui a un certain poids financier et offre une place au favoritisme politique . Le gouvernement de l’Union a déclaré qu’il souhaitait donner des ailes au mouvement coopératif en veillant à ce qu’il dispose d’un «cadre administratif, juridique et politique» propre.

Certains dirigeants ont exprimé la crainte que la législation ne soit modifiée pour donner au Centre un contrôle disproportionné sur les coopératives. Les inquiétudes proviennent probablement du fait que le BJP n’est pas au pouvoir dans des États comme le Maharashtra où le secteur coopératif est très présent. Le chef du NCP, Sharad Pawar, a affirmé sans équivoque dimanche que le Centre n’avait aucun pouvoir pour s’immiscer dans les lois adoptées par l’Assemblée législative.

Les coopératives appartiennent à leurs membres—producteurs ou consommateurs—et ont sans aucun doute profité aux parties prenantes. Cependant, les gouvernements et les partis politiques ont probablement été mieux servis par ces entités ; ce n’est un secret pour personne qu’ils prennent les devants dans la plupart des quelque 80 lakhs des coopératives enregistrées. Par conséquent, ce ne sont pas les entreprises les plus efficaces et ne remplissent pas toujours l’objectif visé, qui est de bénéficier du pouvoir de négociation collective.

Malheureusement, le secteur – qui, selon une estimation, dessert directement et indirectement 400 millions de personnes – n’attire pas beaucoup de surveillance réglementaire et n’a connu pratiquement aucune réforme au fil des ans. Donc, il y a beaucoup de place pour les deux. Mis à part Amul et quelques autres grands acteurs tels que IFFCO, la plupart des autres coopératives sont relativement petites et se trouvent principalement dans l’agriculture et les activités connexes – pêche, produits laitiers, sucre, coton, huiles comestibles – crédit et logement. Dans certains États, le mouvement a fait une incursion dans des secteurs tels que les parcs informatiques.

Mais, les banques coopératives ont eu une histoire mouvementée. Alors que beaucoup ont bien fait pour eux-mêmes, chez d’autres, les fonds ont souvent trouvé leur chemin vers des emprunteurs qui n’étaient pas nécessairement les meilleurs clients, mais qui ont accédé au crédit grâce à leurs relations. À la suite de l’effondrement de la Punjab et de la Maharashtra Co-operative Bank, victime de fraudes, la surveillance réglementaire a été renforcée pour permettre à la RBI de surveiller ces prêteurs. Le problème avec de tels échecs est que les États concernés viennent rarement à leur secours.

L’objectif du Centre de vouloir renforcer les coopératives et rationaliser les processus afin de faciliter les affaires est louable. Il n’y a absolument aucun doute sur les avantages potentiels qui pourraient revenir aux membres des coopératives d’État et multi-États dans de nouveaux domaines. Mais, si nous ne voulons pas voir une mauvaise gestion et un abus de pouvoir, nous devons mettre en place une structure opérationnelle transparente, des statuts de gouvernance et un mécanisme de réglementation solide et indépendant.

Dans cette mesure, le Centre peut se rendre utile en introduisant des changements réglementaires, non seulement dans la propriété mais aussi dans les structures opérationnelles. Cela peut sembler impossible aujourd’hui étant donné l’état des lieux : on ne peut même pas imaginer des coopératives dirigées par des directions gérées par des professionnels. Ceux qui dirigent les entreprises sont susceptibles d’éviter tout changement, comme le feraient leurs maîtres.

Cependant, un bon cadre administratif et juridique peut voir naître de nouvelles coopératives dans les secteurs existants et jusqu’alors inexplorés. Le fait d’avoir un ministère à son nom plutôt qu’un simple département rehaussera sans aucun doute la stature du secteur. Mais, le Centre doit marcher légèrement.

