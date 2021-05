Le centre doit remédier à la pénurie de vaccins Covid-19

En fait, il n’est peut-être pas encore trop tard pour inverser le processus. C’est le moment de se tenir aux côtés des États et non de s’éloigner.

Alors même que la collecte de vaccins pour les personnes de plus de 18 ans a débuté samedi, au milieu des plaintes de plusieurs États selon lesquelles ils manquaient de vaccins, un tableur détaillant les quantités qui seraient disponibles au cours des six prochains mois est toujours manquant. Le démarrage a été lent, le ministère de la Santé de l’Union ayant déclaré vendredi que seuls certains États lanceraient la troisième phase du déploiement. Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a annoncé que l’État commencerait à vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans, ajoutant que ce serait un processus par étapes en raison de la pénurie de vaccins.

Certes, le processus sera rationalisé au cours des prochaines semaines, mais la clarté sur le pipeline d’approvisionnement serait utile étant donné que le rythme des vaccinations a fortement baissé alors qu’il devrait s’accélérer pour lutter contre la férocité de l’infection dans la deuxième vague. En se basant sur le scénario de disponibilité actuel, sur la base des recommandations de capacité émises par les fabricants, les experts estiment qu’au mieux, environ 50% de la population peut être inoculée d’ici la fin de 2021, dans le meilleur des cas. Ceci est inquiétant et probablement insuffisant pour contenir la propagation de l’infection et les futures «poussées».

Comme le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de l’administration Biden, l’a souligné dans son entretien à The Indian Express, nous devons contracter plus de fournitures et le faire rapidement. Alors que l’Inde a négocié des approvisionnements avec le RDIF russe pour Spoutnik V – le premier lot de doses de 1,5 lakh est arrivé samedi -, elle doit explorer toutes les autres options. Le gouvernement avait récemment assoupli les règles sur les essais de transition pour les fabricants de vaccins étrangers comme Pfizer ou Johnson & Johnson, mais il n’y a pas eu de mise à jour sur l’état d’avancement des discussions avec ces entreprises.

D’autres engagements d’achat devaient être pris plus tôt, mais le gouvernement peut encore travailler pour décrocher les approvisionnements du prochain lot, y compris ceux de CureVac, Inovio, Sanofi-Pasteur et la combinaison Clover Biopharma-GSK Dynavax. Attendre la montée en puissance des producteurs locaux ne serait pas souhaitable compte tenu de l’intensité effrayante de la deuxième vague et de la pression sur les établissements de santé et la fraternité médicale. Même si l’importation est plus coûteuse – beaucoup plus – ce n’est pas le moment de marchander.

Il s’agit d’une crise nationale et un nombre minimum critique de personnes doit être vacciné dans les trois prochains mois d’ici fin juillet. Si l’allocation budgétaire de Rs 35 000 crore est insuffisante, elle doit être complétée. Plusieurs vaccins sont en cours d’élaboration, notamment le vaccin ZYCovD de Zydus Cadilla et le vaccin Covid-19 BECOV2 de Biological E et si les fabricants locaux recherchent un soutien financier, ils devraient le recevoir. Les citoyens ont droit à un calendrier du pipeline d’approvisionnement, avec des mises à jour régulières qui leur donneraient confiance; beaucoup de ceux qui avaient entre 18 et 44 ans qui voulaient des créneaux horaires n’ont pas pu en obtenir un ce week-end.

Il est important de noter que les États devraient recevoir un soutien financier – au moins un financement provisoire pour commencer – afin qu’ils disposent des ressources adéquates pour financer leurs achats de vaccins. Idéalement, le Centre aurait dû se les procurer et les distribuer aux États; de cette façon, les différends sur la différenciation des prix auraient pu être évités. De plus, la distribution des vaccins aurait peut-être été plus équitable, les États «plus forts» ne s’enfuyant pas avec les approvisionnements disponibles, grâce à leur capacité à négocier avec les fabricants. En fait, il n’est peut-être pas encore trop tard pour inverser le processus. C’est le moment de se tenir aux côtés des États et non de s’éloigner.

