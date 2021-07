Le centre en tant que censeur : le gouvernement ne doit pas assumer le pouvoir de réviser la certification des films

En vertu de l’article 5E de la loi actuelle, le gouvernement conserve déjà le pouvoir de révoquer ou de suspendre la certification d’un film, et en avril 2021, par une ordonnance sur les réformes des tribunaux, a fermé l’autorité d’appel pour la certification de film, laissant les tribunaux comme le seul recours pour toute personne souhaitant contester une décision de la CBFC.

La proposition du ministère de l’I&B visant à modifier la loi sur le cinématographe représente le parfait « appât et commutateur ». Il propose une certification basée sur l’âge – une demande que l’industrie cinématographique soulève depuis des années – qui signale un régime de certification plus mature. Il parle également de lutter contre la menace du piratage, avec des prescriptions punitives sévères, y compris des peines de prison pouvant aller jusqu’à trois ans et des amendes allant jusqu’à 5% du coût de production brut audité (d’un film). Étant donné qu’une estimation considère le piratage en Inde comme une perte de près de 3 milliards de dollars par an subie par l’industrie cinématographique, le gouvernement aurait peut-être espéré que l’industrie soutiendrait le projet de loi d’amendement.

Mais, le fait est qu’il y a suffisamment de dispositions pénales dans la loi pour agir contre le piratage, et de nombreuses personnalités de l’industrie cinématographique ont demandé, dans une lettre ouverte au ministère, que l’infraction soit « susceptible de caution et non connaissable ». Ce qui est vraiment draconien, cependant, c’est la décision du Centre de s’arroger des pouvoirs de censure étendus, en proposant une modification des dispositions sur le mandat de révision du gouvernement.

Le ministère I&B, dans sa note du 18 juin, reconnaît les limites que la Haute Cour du Karnataka a imposées au gouvernement exerçant directement des pouvoirs de censure à KM Shankarappa. Selon le jugement, le Centre ne peut exercer de pouvoirs de révision pour les films déjà certifiés par le Central Board of Film Certification (CBFC); cela a ensuite été confirmé par la Cour suprême. Cependant, pour annuler cela, le ministère propose d’ajouter aux dispositions existantes de la loi sur le cinématographe et d’accorder au Centre le pouvoir d’ordonner au président de la CBFC d’examiner une certification accordée par l’organisme. Il cite la possibilité de plaintes pour violation de l’article 5B post-certification pour solliciter des pouvoirs de révision ; L’article 5B reflète l’article 19 (2) de la Constitution qui impose des restrictions raisonnables à la liberté de parole et d’expression. La section accorde également au gouvernement des pouvoirs étendus en termes de formulation d’orientations sur les « principes directeurs » pour la certification des films. Pire encore, l’amendement proposé vise non seulement un joug gouvernemental sur la certification des films, mais se prête également à la censure de la foule – le pouvoir de révision sera exercé sur “réception de toute référence par le gouvernement central à l’égard d’un film certifié pour exposition publique ». En vertu de l’article 5E de la loi actuelle, le gouvernement conserve déjà le pouvoir de révoquer ou de suspendre la certification d’un film, et en avril 2021, par une ordonnance sur les réformes des tribunaux, a fermé l’autorité d’appel pour la certification de film, laissant les tribunaux comme le seul recours pour toute personne souhaitant contester une décision de la CBFC.

Le fait est que même des différences idéologiques – pas seulement avec la dispense actuelle du Centre, mais même avec celles à venir – pourraient entraîner l’utilisation d’une censure directe par le Centre pour le contrôle de la pensée. Cela s’est produit dans le passé et il n’est pas difficile d’imaginer que cela se produise dans le futur. Imaginez un Ram ke Naam subissant le même sort que Kissa Kursi Ka, mais de manière parfaitement légale ! Le gouvernement doit garder à l’esprit les paroles du juge DY Chandrachud dans l’affaire impliquant le film bengali Bhobisyoter Bhoot : « L’artiste … a droit à la liberté la plus complète et à la liberté de critiquer et de critiquer.

