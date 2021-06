Le centre engage une action disciplinaire contre le conseiller de Mamata, Alapan Bandyopadhyay

in

Le Centre lui a également demandé d’indiquer s’il souhaitait être entendu en personne pour présenter son cas.

Le conseiller spécial du ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, et l’officier à la retraite de l’IAS, Alapan Bandyopadhyay, pourraient perdre totalement ou partiellement leurs prestations de retraite, le Centre ayant engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le Centre avait donné 30 jours à l’agent IAS du lot 1987 pour répondre à un « mémorandum » qui lui avait été envoyé.

Alapan Bandyopadhyay a pris sa retraite le 31 mai et a été nommé conseiller spécial de Mamata Banerjee. Le Département du personnel et de la formation (DoPT) avait envoyé un mémorandum à Bandyopadhyay le 16 juin mentionnant les charges retenues contre lui.

Le mémorandum indiquait que le Centre propose d’engager une procédure de sanction majeure contre lui en vertu de la règle 8 des règles des services de toute l’Inde (discipline et appel), 1969, lue avec la règle 6 des règles des services de toute l’Inde (prestations de décès et de retraite), 1958. « La substance des imputations d’inconduite ou d’inconduite à l’égard desquelles l’enquête est proposée est énoncée dans l’exposé de l’article d’accusation », indique l’avis.

Notamment, Bandyopadhyay était secrétaire en chef du Bengale occidental et Mamata Banerjee avait demandé une prolongation de trois mois pour lui, qui a été approuvée par le Centre. Cependant, lorsque le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu au Bengale pour une réunion d’examen du cyclone, CM Mamata Banerjee serait arrivé en retard et serait parti peu après avoir remis les documents au Premier ministre. Bandyopadhyay l’accompagnait. Après l’épisode, le Centre a rappelé Bandyopadhyay demandant au gouvernement du Bengale occidental de le libérer. Alors que Banerjee refusait de le libérer, Bandyopadhyay a reçu un avis de justification en vertu de la Loi sur la gestion des catastrophes.

Après cela, l’agent de l’IAS a choisi de ne pas se rapporter au Centre et a pris sa retraite le 31 mai.

La décision du Centre d’engager des poursuites contre lui a été critiquée par le chef du TMC et député Sougata Roy. Il a déclaré que l’incident prouve que le gouvernement central et le BJP tentent de faire le travail par la menace et l’intimidation.

