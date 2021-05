Le Centre exhorte les États à étendre les autorisations des fabricants de désinfectants pour les mains

En outre, l’exportation de désinfectant pour les mains a été autorisée et maintenant l’Inde exporte du désinfectant vers d’autres pays, indique la lettre.

Le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique a ordonné aux gouvernements des États d’étendre les autorisations nécessaires aux distilleries et aux autres unités de fabrication de désinfectant pour les mains pour une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2021.

Dans une lettre adressée aux secrétaires en chef des États, le secrétaire adjoint (Sucre et Administration) a souligné qu’en réponse à la demande de ce département, la plupart des gouvernements des États avaient délivré les licences nécessaires aux distilleries / autres unités pour la production de désinfectant pour les mains. «Grâce à ces efforts, la capacité de production de désinfectant pour les mains pourrait être augmentée à environ 30 lakh par jour et plus de 4,2 crore de désinfectant pour les mains pourraient être produits», a-t-il déclaré.

En outre, l’exportation de désinfectant pour les mains a été autorisée et maintenant l’Inde exporte du désinfectant vers d’autres pays, indique la lettre. À l’heure actuelle, des autorisations ont été accordées aux distilleries jusqu’au 31 décembre 2020.

Le co-secrétaire a souligné que la pandémie de Covid n’est pas encore terminée et que le rôle du désinfectant pour les mains continuera d’être important dans la lutte contre Covid. Il a exhorté les gouvernements des États à donner les instructions nécessaires aux contrôleurs de drogues ou aux autorités compétentes des États pour étendre les autorisations nécessaires aux distilleries et aux unités de fabrication de désinfectant pour les mains. Cela garantira une disponibilité suffisante de désinfectant pour les mains à un prix raisonnable sur le marché intérieur, a-t-il déclaré.

