Le centre forme un comité de trois membres pour revoir les critères du quota SAP

Le comité réexaminera les critères de détermination des sections économiquement les plus faibles (SAP) au regard des dispositions de l’explication de l’article 15 de la Constitution.

Le gouvernement a constitué un comité pour revoir les critères de détermination des sections économiquement les plus faibles pour leur fournir une réserve. Le comité comprendra l’ancien secrétaire aux finances Ajay Bhushan Pandey, le secrétaire membre de l’ICSSR, le professeur VK Malhotra et le conseiller économique principal du gouvernement indien Sanjeev Sanyal.

Dans un mémorandum officiel publié mardi, le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation a déclaré que le gouvernement avait constitué le comité conformément à l’engagement pris devant la Cour suprême de revoir les critères de détermination des sections économiquement les plus faibles (SAP) en fonction des dispositions de la loi. explication de l’article 15 de la Constitution.

Le comité réexaminera le critère pour déterminer la catégorie SAP en tenant compte des observations de la Cour suprême. Il examinera également diverses approches suivies jusqu’à présent dans le pays pour identifier les sections économiquement plus faibles et recommandera des critères qui pourraient être adoptés pour identifier la catégorie SAP à l’avenir.

La semaine dernière, le Centre avait déclaré à la Cour suprême qu’il avait pris une décision réfléchie de revoir la limite de huit roupies de revenu annuel fixée pour déterminer la catégorie des sections économiquement plus faibles (EWS) pour la réservation dans les admissions NEET pour les cours de médecine post-universitaire.

Le tribunal supérieur a entendu un lot de plaidoyers déposés par des étudiants contestant l’avis du Centre et du Comité de conseil médical (MCC) du 29 juillet fournissant 27% de réservation pour les autres classes arriérées (OBC) et 10% pour la catégorie EWS dans l’éligibilité nationale avec entrée Test (NEET-PG) d’admission aux cours de médecine pour l’année universitaire en cours.

Le 17 septembre, la plus haute juridiction a accepté d’entendre un lot de plaidoyers d’étudiants contre l’avis du 29 juillet prévoyant 27% de réservation pour OBC et 10% pour la catégorie EWS dans 15% UG et 50% PG All India Quota sièges (MBBS/BDS et MD/MS/MDS) à compter de la session académique en cours 2021-22. Le Medical Counselling Committee (MCC) dans son avis du 29 juillet a déclaré que 27% des réservations pour les autres classes arriérées (OBC) et 10% pour la catégorie des sections économiquement plus faibles (EWS) seront fournies dans les admissions NEET (PG) pour les cours de médecine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.