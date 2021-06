Le centre fournira plus de 96 490 doses de vaccin Covid aux États et aux UT dans les 3 prochains jours

Dans le cadre de la campagne de vaccination à l’échelle nationale, le gouvernement indien a soutenu les États et les UT en leur fournissant gratuitement des vaccins COVID-19.

Plus de 1,40 crore de doses de vaccin COVID-19 sont encore disponibles dans les États et les territoires de l’Union à administrer et plus de 96 490 doses de vaccin sont en préparation et seront reçues par eux dans les trois prochains jours, a déclaré lundi le ministère de la Santé de l’Union.

Jusqu’à présent, plus de 26,68 crore (26,68,36,620) doses de vaccin ont été fournies aux États et aux territoires de l’Union par le biais du gouvernement indien et de la catégorie d’approvisionnement direct des États. Sur ce total, la consommation totale, y compris le gaspillage, est de 25 27 66 396 doses, a indiqué le ministère.

«Plus de 1,40 crore (1,40,70,224) doses de vaccin Covid sont toujours disponibles avec les États et les UT à administrer. En outre, plus de 96 490 doses de vaccin sont en préparation et seront reçues par eux dans les trois prochains jours », a déclaré le ministère.

En outre, le gouvernement a également facilité l’achat direct de vaccins par les États et les UT.

La vaccination fait partie intégrante de la stratégie globale du gouvernement indien pour le confinement et la gestion de la pandémie, ainsi que la stratégie de test, de suivi, de traitement et le comportement approprié à Covid.

La mise en œuvre de la stratégie de phase 3 libéralisée et accélérée de la vaccination contre le Covid-19 a débuté le 1er mai 2021.

Dans le cadre de la stratégie, chaque mois, 50 % des doses totales de vaccin autorisées par le Central Drugs Laboratory (CDL) de tout fabricant seraient achetées par le gouvernement indien. Il continuerait à mettre ces doses à la disposition des gouvernements des États totalement gratuitement, comme cela se faisait auparavant, a déclaré le ministère.

