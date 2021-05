Le centre fournit 2 000 cr de roupies supplémentaires pour l’achat de sacs de jute; les usines craignent de ne pas atteindre l’objectif en raison des restrictions de main-d’œuvre

Le Centre achète annuellement 10 à 12 lakh tonnes de sacs de jute d’une valeur de 5 500 crore Rs pour emballer des céréales et du sucre. Mais cette année, les prix ont dépassé Rs 8 500 le quintal à ce jour, et la rareté du jute brut a conduit les propriétaires à fermer leurs usines.

Le Centre a dépensé 2 000 crores de roupies supplémentaires pour acheter des sacs de jute au cours de la saison récemment terminée. Cela n’a cependant pas empêché la fermeture de neuf usines de jute (impliquant plus de 50 000 travailleurs) sur un total de 72 au Bengale occidental.

La deuxième vague de Covid-19 a aggravé la situation, le Centre ordonnant aux usines de fonctionner avec 50% de la main-d’œuvre.

L’Indian Jute Mills Association (IJMA) s’est engagée à fournir au gouvernement des sacs de jute équivalant à 7,3 lakh entre avril et juin. Mais les meuniers craignent de ne pas pouvoir le faire en raison de la baisse de la main-d’œuvre. Cela peut également conduire à la fermeture de plusieurs usines de jute, car sans économies d’échelle, elles pourraient ne pas rester viables pour l’exploitation, a déclaré un membre de l’IJMA, sous couvert d’anonymat.

Le commissaire adjoint du jute, Koushik Chakraborty, a déclaré que le ministère du textile et le département de l’alimentation et de la distribution publique se réuniraient sous peu pour trouver un moyen de compenser la pénurie. L’IJMA sera également consultée.

La loi JPM de 1987 prévoit de diluer jusqu’à 30% du total des besoins en sacs de jute avec des sacs en PEHD en cas de manque. Pour augmenter le pourcentage de dilution, le ministère du textile a besoin de l’approbation du comité ministériel des affaires économiques. «Mais c’est un long processus. Nous demanderions au service de distribution alimentaire et public de faire leur stockage avec de vieux sacs », a déclaré Chakraborty.

Selon les meuniers de l’IJMA, la hausse du prix du jute brut aurait pu être freinée si le commissaire au jute était intervenu en août de l’année dernière. Mais la campagne de désamorçage du commissaire est arrivée tard et a réduit la détention de jute brut dans les usines de l’équivalent de deux mois à un mois. Cela a infligé de force des pertes aux usines de jute alors que les prix de la fibre sont en constante augmentation, selon un communiqué de l’IJMA.

Près de 60 000 hectares de jute ont été détruits, obligeant les usines de jute à arrêter la production pendant trois mois. Le commissaire a émis des avis aux usines de jute pour qu’elles respectent leurs engagements d’approvisionnement en sacs avec le gouvernement, mais 30 usines de jute ont finalement fait défaut.

Chakraborty a déclaré que le commissaire avait déjà émis des avis de justification à ceux qui avaient volontairement fait défaut.

